Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); İstanbul, Düzce ve Ankara dahil olmak üzere Türkiye'deki çeşitli illerde zaman zaman daire satışı yapıyor. Kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulan 2+1 ve 3+1 taşınmazlar genellikle 120, 180 ve 240 ay vade ile satılıyor. Öte yandan TOKİ, yeni bir konut satış projesi duyurdu. Proje kapsamında 2+1 ve 3+1 çok sayıda daire satılacak. Peki, TOKİ 2+1 ve 3+1 daire taksit tutarları ne kadar? Başvurular nasıl, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

1 /7 TOKİ, uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir fırsat daha duyurdu. Dar ve orta gelirli ailelere hitap eden 2+1 ve 3+1 daireler, 120, 180 ve 240 ay vade seçenekleriyle kura yöntemiyle satışa sunuluyor. Başvuru tarihleri ve şartları ise netleşti.

2 /7 TOKİ ÇOK SAYIDA DAİRE SATACAK

TOKİ tarafından Düzce ili, Yığılca ilçesi, Güney mahallesi 86 adet konut, 2 adet dükkan inşaatları kapsamında üretilecek 37 dairenin satışa çıkartılacağı açıklandı. Düzce ilinde satılacağı belirtilen konutlardan en uygunları şu şekilde;













3 /7 En uygun 2+1 taşınmaz; 210.777 TL peşinat, 180 ay vade ve 10.538,83 TL taksitten başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak.









4 /7 En uygun 3+1 taşınmaz ise; 258.069 TL peşinat, 180 ay vade ve 12.903,44 TL taksitten başlayan fiyatlarla satılacak.









5 /7 TOKİ DAİRE SATIŞI İÇİN BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?

Başvuru bedeli ise 10.000 TL olarak belirlendi. Uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyenler için bu proje önemli bir fırsat sunuyor.

6 /7 FİYATLAR VE ÖDEME KOŞULLARI

TOKİ’nin sunduğu esnek ödeme planları, özellikle uzun vadeli ödeme imkanı arayan alıcılar için önemli avantajlar sunuyor.