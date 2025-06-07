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TOKİ 2+1 ve 3+1 daireler 120, 180 ve 240 ay vade seçeneği ile satışa sunuluyor! İşte başvuru tarihleri ve fiyat listesi

TOKİ 2+1 ve 3+1 daireler 120, 180 ve 240 ay vade seçeneği ile satışa sunuluyor! İşte başvuru tarihleri ve fiyat listesi

Tuğba Güner
12:307/06/2025, Cumartesi
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ); İstanbul, Düzce ve Ankara dahil olmak üzere Türkiye'deki çeşitli illerde zaman zaman daire satışı yapıyor. Kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulan 2+1 ve 3+1 taşınmazlar genellikle 120, 180 ve 240 ay vade ile satılıyor. Öte yandan TOKİ, yeni bir konut satış projesi duyurdu. Proje kapsamında 2+1 ve 3+1 çok sayıda daire satılacak. Peki, TOKİ 2+1 ve 3+1 daire taksit tutarları ne kadar? Başvurular nasıl, ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

TOKİ, uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir fırsat daha duyurdu. Dar ve orta gelirli ailelere hitap eden 2+1 ve 3+1 daireler, 120, 180 ve 240 ay vade seçenekleriyle kura yöntemiyle satışa sunuluyor. Başvuru tarihleri ve şartları ise netleşti.

TOKİ ÇOK SAYIDA DAİRE SATACAK


TOKİ tarafından Düzce ili, Yığılca ilçesi, Güney mahallesi 86 adet konut, 2 adet dükkan inşaatları kapsamında üretilecek 37 dairenin satışa çıkartılacağı açıklandı.

Düzce ilinde satılacağı belirtilen konutlardan en uygunları şu şekilde;







En uygun 2+1 taşınmaz; 210.777 TL peşinat, 180 ay vade ve 10.538,83 TL taksitten başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak.





En uygun 3+1 taşınmaz ise; 258.069 TL peşinat, 180 ay vade ve 12.903,44 TL taksitten başlayan fiyatlarla satılacak.





TOKİ DAİRE SATIŞI İÇİN BAŞVURU BEDELİ NE KADAR?


Başvuru bedeli ise 10.000 TL olarak belirlendi. Uygun fiyatlı konut sahibi olmak isteyenler için bu proje önemli bir fırsat sunuyor.

FİYATLAR VE ÖDEME KOŞULLARI


TOKİ’nin sunduğu esnek ödeme planları, özellikle uzun vadeli ödeme imkanı arayan alıcılar için önemli avantajlar sunuyor.

SÖZLEŞME TARİHİ VE KURA ÇEKİMİ


 Kura çekimi: 01 Temmuz 2025

Asil hak sahipleri sözleşme tarihi: 07 - 11 Temmuz 2025

Yedek hak sahipleri sözleşme tarihi: 21 - 23 Temmuz 2025



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