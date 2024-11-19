Gaziantep Şahinbey Güneykent’te TOKİ tarafından hayata geçirilen 100 bin toplu konut projesi kapsamında 3+1 dairelerin hak sahiplerinin konutları belirlendi. 3+1 nitelikli 67 adet konut için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Gaziantep Şahinbey Güneykent 1., 2. ve 3. etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 100 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Güneykent 1900/100 bin Toplu Konut Projesi kapsamında konutu belirlenmeyen hak sahipleri için; Gaziantep Şahinbey Burçkarakuyu 1.Etap 719 konut Projesinde 59, 2.Etap 786 adet konut Projesinde 4 ve 3. Etap 912 adet konut Projesinde 4 adet 3+1 nitelikli toplam 67 adet konut için konut belirleme kura yapıldı. İşte TOKİ Gaziantep Şahinbey Güneykent 1., 2. ve 3. Etap konut belirleme kura sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından;
1- 1.Etap 719 konut Projesi T. Halk Bankası A.Ş Ünaldı Şubesi’nde 02-10 Ocak 2025 tarihleri arasında,
2- 2.Etap 786 konut Projesi T.C. Ziraat Bankası A.Ş Akkent Şubesi’nde 27-29 Kasım 2024 tarihinde,
3- 3.Etap 912 kont projesi T.C. Ziraat Bankası A.Ş Akkent Şubesi’nde 27-29 Kasım 2024 tarihinde, İmzalanacaktır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; Konutlar %10 peşin ve 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış;
Gaziantep Şahinbey Burçkarakuyu 2.Etap 786 adet konut Projesi: Temmuz 2025
Gaziantep Şahinbey Burçkarakuyu 3.Etap 912 adet konut Projesi: Temmuz 2025 Yapılacaktır.
Sözleşme imzalayan hak sahipleri teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sonra Sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa devredebilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu
üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Alıcılar konut satış bedelinin %1’inden az olmamak şartı ile ek peşinat verebileceklerdir.