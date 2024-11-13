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TOKİ Gaziantep Şahinbey işyeri kurası sonuçları isim listesi

TOKİ Gaziantep Şahinbey işyeri kurası sonuçları isim listesi

11:0813/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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<p>Şahinbey işyeri kurası sonuçları</p>
Şahinbey işyeri kurası sonuçları

TOKİ Gaziantep Şahinbey işyeri kurası sonuçları, bölge halkı tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Şahinbey TOKİ ilk işyerim kurası sonuçları, kura çekiminin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde ve ilgili duyuru kanallarında yayınlanmakta. TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarına kura çekilişi sonuçlarına bakarak öğrenmekte. İşte Gaziantep Şahinbey TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.

TOKİ işyeri kura çekilişleri başladı. TOKİ'nin Gaziantep Şahinbey’deki il evim ilk işyerim projesine başvuran vatandaşlar, Şahinbey işyeri kurası sonuçlarını merakla bekliyor. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek, sonuçlar ise kurumun resmi web sitesinden ve e-Devlet üzerinden duyulmakta. İşte Şahinbey işyeri kurası sonuçları TOKİ işyeri kura çekilişi sonuçları.

Sultan Türkmen

Ahmet Karaabağ

Hasan Yıldırım

Mustafa Göktaş

Gökhan Aksoy

Maşallah Kılıç

İlyas Yolcu

Fatih Mehmet Şenol

Fahrettin Taşçı

Hasan Kartal

Furkan Özdemir

Hacer Atar

Güllü Kartal

Hasan Hüseyin Kırıcı

Gül Koçak

Nihat Uslu

Zeliha Üzüm

Veysel Kanatlı

Mehmet Sönmez

Demir Polat

Nuri Gülmüş

Sinan Yaşar Atlı

Semih Aydın

Ramazan Kemik

Nurcan Demir

Ahmet Serin

Sinan Koç

Emre Kılıç

Elif Toycu

Recep Yaşar

Ayşe Arzu Elmas

Cuma Üğüdür

Tayyar Kılıç

Ayhan Yıldız

Mezine Sırakaya

İlhan Topuz

Hüseyin Duran

Yasemin Zorer

Servet Gögebakan

Abdulkadir Zorluoğlu

Zeliha Karakuş

Fazilet Bozbahçe

TOKİ Gaziantep Şahinbey işyeri kurası sonuçları isim listesi

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