TOKİ Gaziantep Şahinbey işyeri kurası sonuçları, bölge halkı tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Şahinbey TOKİ ilk işyerim kurası sonuçları, kura çekiminin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde ve ilgili duyuru kanallarında yayınlanmakta. TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarına kura çekilişi sonuçlarına bakarak öğrenmekte. İşte Gaziantep Şahinbey TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.
TOKİ işyeri kura çekilişleri başladı. TOKİ'nin Gaziantep Şahinbey’deki il evim ilk işyerim projesine başvuran vatandaşlar, Şahinbey işyeri kurası sonuçlarını merakla bekliyor. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek, sonuçlar ise kurumun resmi web sitesinden ve e-Devlet üzerinden duyulmakta. İşte Şahinbey işyeri kurası sonuçları TOKİ işyeri kura çekilişi sonuçları.
Sultan Türkmen
Ahmet Karaabağ
Hasan Yıldırım
Mustafa Göktaş
Gökhan Aksoy
Maşallah Kılıç
İlyas Yolcu
Fatih Mehmet Şenol
Fahrettin Taşçı
Hasan Kartal
Furkan Özdemir
Hacer Atar
Güllü Kartal
Hasan Hüseyin Kırıcı
Gül Koçak
Nihat Uslu
Zeliha Üzüm
Veysel Kanatlı
Mehmet Sönmez
Demir Polat
Nuri Gülmüş
Sinan Yaşar Atlı
Semih Aydın
Ramazan Kemik
Nurcan Demir
Ahmet Serin
Sinan Koç
Emre Kılıç
Elif Toycu
Recep Yaşar
Ayşe Arzu Elmas
Cuma Üğüdür
Tayyar Kılıç
Ayhan Yıldız
Mezine Sırakaya
İlhan Topuz
Hüseyin Duran
Yasemin Zorer
Servet Gögebakan
Abdulkadir Zorluoğlu
Zeliha Karakuş
Fazilet Bozbahçe