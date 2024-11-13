TOKİ Gaziantep Şahinbey işyeri kurası sonuçları, bölge halkı tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Şahinbey TOKİ ilk işyerim kurası sonuçları, kura çekiminin ardından TOKİ'nin resmi internet sitesinde ve ilgili duyuru kanallarında yayınlanmakta. TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarına kura çekilişi sonuçlarına bakarak öğrenmekte. İşte Gaziantep Şahinbey TOKİ işyeri kura çekiliş sonuçları isim listesi.

1 /49 TOKİ işyeri kura çekilişleri başladı. TOKİ'nin Gaziantep Şahinbey’deki il evim ilk işyerim projesine başvuran vatandaşlar, Şahinbey işyeri kurası sonuçlarını merakla bekliyor. TOKİ tarafından düzenlenen kura çekimiyle hak sahipleri belirlenecek, sonuçlar ise kurumun resmi web sitesinden ve e-Devlet üzerinden duyulmakta. İşte Şahinbey işyeri kurası sonuçları TOKİ işyeri kura çekilişi sonuçları.

2 /49 Sultan Türkmen Ahmet Karaabağ Hasan Yıldırım Mustafa Göktaş Gökhan Aksoy Maşallah Kılıç İlyas Yolcu Fatih Mehmet Şenol Fahrettin Taşçı

3 /49 Hasan Kartal Furkan Özdemir Hacer Atar Güllü Kartal Hasan Hüseyin Kırıcı Gül Koçak Nihat Uslu Zeliha Üzüm

4 /49 Veysel Kanatlı Mehmet Sönmez Demir Polat Nuri Gülmüş Sinan Yaşar Atlı Semih Aydın

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8 /49 Ramazan Kemik Nurcan Demir Ahmet Serin Sinan Koç Emre Kılıç Elif Toycu Recep Yaşar Ayşe Arzu Elmas

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20 /49 Cuma Üğüdür Tayyar Kılıç Ayhan Yıldız Mezine Sırakaya İlhan Topuz Hüseyin Duran Yasemin Zorer Servet Gögebakan Abdulkadir Zorluoğlu Zeliha Karakuş Fazilet Bozbahçe

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