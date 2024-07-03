Adıyaman TOKİ İlk Evim Arsa Projesi'nde hak sahibi olan vatandaşlar, heyecanla arsaların yerini bekliyorlar. Adıyaman TOKİ İlk Evim Arsa Projesi'nde arsaların kesin yeri sorgulaması vatandaşların sorgulamaları arasında yeri alıyor. Peki Adıyaman TOKİ ilk evim arsa yerleri açıklandı mı, arsalar hangi bölgede? Adıyaman TOKİ arsa belirleme kuraları ne zaman çekilecek? İşte Adıyaman TOKİ ilk evim arsa projesi ile ilgili güncel bilgiler.
Adyaman İlk Evim Arsa Projesi kapsamında, Adyaman'da ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara uygun fiyatlı arsalar sunulmaktadır. TOKİ tarafından yürütülen bu projede, kura sonucuna göre hak sahipleri belirlendi. Adyaman ilk evim arsa sahiplerinin şimdilerde gözü kuşağı ilk evim arsa yeri belirleme sonuçlarında. Peki Adyaman ilk evim arsalarda ada parsel belli oldu mu? İşte Adyaman TOKİ ilk evim arsa belirleme kuraları çekildi mi, ne zaman çekilecek?
TOKİ son olarak Adıyaman Merkez müstakil arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri belirlemişti. TOKİ müstakil arsa kuralarında arsa çıkanlar, Adıyaman TOKİ ilk evim arsa yeri kura belirleme sonuçlarını merak ediyordu. Bu kapsamda ''Adıyaman merkez müstakil arsa yeri belli oldu mu, arsa yeri belirleme kuraları ne zaman çekilecek?'' sorusuna yanıt aranıyor.
Adıyaman TOKİ evim arsalarda ada parsel belli oldu mu?
TOKİ Adıyaman ilk evim arsa kura çekimi 10 Nisan 2023’te çekilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Adıyaman müstakil arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden Adıyaman TOKİ hak sahibi bir vatandaş, “Adıyaman TOKİ arsa yerleri henüz belli olmadı.” bilgisini paylaştı.
TOKİ İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın
Adıyaman TOKİ ilk evim arsa yeri belirleme kuraları ne zaman çekilecek?
TOKİ arsa belirleme kuralarına ilişkin açıklama yaptı. TOKİ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Projenin imar planı çalışmaları tamamlandığında "Arsa Belirleme Kura Takvimi" web sitemizden yayımlanacak ve kura tarihleri için sms ile bilgilendirme yapılacaktır. Sonrasında sözleşme aşamasına geçilecek ve gerekli bilgilendirmeler TOKİ’nin resmi internet sitesi ( www.toki.gov.tr ) yayımlanacak olup konuyla ilgili gerekli açıklama da buradan yapılacaktır.” denildi.
TOKİ ilk evim arsalar kaç metre kare, Müstakil arsaların fiyatı ne kadar?
Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak.
Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.
İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli parsellerin ödemesi ise, 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir.
TOKİ konut arsasına evler ne zaman yapılacak?
Öte yandan, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.
Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak.
Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak.
Konut arsası alan vatandaşlara sağlanacak imkanlar nelerdir?
''İlk defa vatandaşlara altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifiyle düşük gelir grubuna mensup vatandaşlara şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlanıyor. Bu arsaları, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşa sunuluyor.