TOKİ'nin İstanbul müstakil arsa kura çekimi sonuçları 2023 yılında açıklandı. 27 Mart itibariyle başlayan kura çekimleri 4 Nisan'da tamamlandı ve toplamda 10 bin arsanın hak sahibi belirlendi. Şimdi gözler TOKİ İstanbul müstakil arsa yeri belirleme kura tarihlerinde. Peki ilk evim ilk arsam projesinde İstanbul müstakil arsaların durumu nedir? İstanbul TOKİ arsa yerleri ne zaman belli olacak? Arsa belirleme kuraları ne zaman çekilecek? İstanbul TOKİ müstakil arsa ile bir gelişme var mı? İşte detaylar.
Türkiye genelinde başlatılan "İlk Evim İlk Arsam" projesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara büyük fırsatlar sunuyor. İstanbul'da da yoğun ilgi gören bu projede, müstakil arsalar önemli bir yer tutuyor. TOKİ'nin İstanbul müstakil arsa kura çekimi sonuçları belli oldu. Müşterek ve müstakil arsaların hak sahibi belirlendi. Şimdi gözler müstakil ve müşterek arsa yerlerinin belirleneceği kura çekilişinde. Peki İstanbul TOKİ arsa yerleri ne zaman belli olacak? Arsa belirleme kuraları ne zaman çekilecek? İstanbul TOKİ müstakil arsa ile bir gelişme var mı? İlk evim arsa istanbul ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.
TOKİ projelerinde müstakil arsa yüzölçümleri yaklaşık 350 ile 500 metrekare arasında değişmekte olup, bu arsalar üzerinde 105 ila 150 metrekare büyüklüğünde konutlar inşa edilebilecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500 TL'den başlıyor ve taksitleri 1.604 TL'den itibaren ödenebiliyor. Arsalar, elektrik ve su altyapıları tamamlanmış, imar planları hazırlanmış ve inşaat yapmaya hazır şekilde hak sahiplerine teslim ediliyor.
TOKİ İstanbul Arsa Belirleme Kuraları Ne Zaman Çekilecek?
İstanbul ilk evim arsa projesinin imar plan ve arsa belirleme kura takvimine ilişkin TOKİ’den açıklama geldi. TOKİ sosyal medya hesabı üzerinden şu bilgileri paylaştı: “Projenin imar planı çalışmaları devam etmekte olup süreç tamamlandığında "Arsa Belirleme Kura Takvimi" web sitemizden yayımlanacak ve kura tarihleri için sms ile bilgilendirme yapılacaktır.
Sonrasında sözleşme aşamasına geçilecek ve gerekli bilgilendirmeler TOKİ’nin resmi internet sitesi ( www.toki.gov.tr ) yayımlanacak olup konuyla ilgili gerekli açıklama da buradan yapılacaktır. Ayrıca, ada/parsel/bölge bilgileri belirlenen vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden sorgulama gerçekleştirebilecektir. Vatandaşların bu konudaki duyuru ve ilanları takip etmesi ve mağduriyet yaşamamaları adına iletişim bilgilerini güncel tutmaları gerekmektedir.
TOKİ arsa fiyatları ne kadar?
Müstakil parseller 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlar, 1604 liradan başlayan taksitler ve 10 yıla varan vadelerle TOKİ'nin faizsiz ödeme modeliyle vatandaşlarımıza satılacak. Hisseli parsellerin ödemesi 112 bin 500 liradan ve taksitleri de 937 liradan başlayacak.
TOKİ arsalarına kaç kat ev yapılacak?
“Müşterek parsellerdeki hak sahipleri, çoğunluğu sağladıklarında, TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa edilmesi talebinde bulunabilecek. Bu parseller de zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek, konutların finansmanı hususunda bankalarla da iş birliğine gidilecek. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibarıyla alınmaya başlandı.
TOKİ arsaları ne zaman tamamlanacak?
Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
TOKİ arsa ücreti kaç taksitle ödenecek?
Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.