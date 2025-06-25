Kahramanmaraş İli Çağlayan Cerit İlçesi Fatih Mahallesi 2. Etap 71 Konut Projesi için heyecanla beklenen konut belirleme kurası gerçekleştirildi. 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuruları alınan 3 oda 1 salon niteliğindeki 71 adet konutun hak sahipleri, TOKİ’nin resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak kura çekilişiyle belirlendi. İşte Kahramanmaraş Çağlayan Cerit İlçesi Fatih Mahallesi 2. Etap TOKİ konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı(TOKİ) tarafından 250.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Kahramanmaraş Kahramanmaraş İli Çağlayan Cerit İlçesi Fatih Mahallesi 2.Etap 71 Konut Projesinde 3 oda 1 salon nitelikli 71 adet konut için konut belirleme kurası yapıldı. İşte Kahramanmaraş Çağlayan Cerit İlçesi Fatih Mahallesi 2. Etap TOKİ konut belirleme kurası sonuçları isim listesi.
Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından 02–11 Temmuz 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ülke geneli şube’lerinde imzalanacaktır. Sözleşme imzalama dönemi içerisinde peşinat yatırarak sözleşme imzalamayanlar konut alma hakkını kaybedecektir. Kalan konutlar diğer hak sahiplerine verilecektir. Söz konusu projede çekilen kurada konutu belirlenemeyen hak sahipleri, Kahramanmaraş Çağlayan Cerit 121/250000 Sosyal Konut Projesi konut belirleme kurasına tekrar katılacaklardır.
Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar; %10 peşinat bedeli için 240 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir. Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur Memur Maaş Artış Oranı’na göre artırılacaktır.
Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2026 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Konut belirleme kurası ile konutu belli olan Konut Hak Sahipleri 02–11 Temmuz 2025 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ülke geneli şube’lerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır.