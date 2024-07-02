Karabük TOKİ İlk Evim Arsa projesine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, arsa yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. Peki Karabük TOKİ ilk evim arsa yerleri belli oldu mu? TOKİ ilk evim Karabük arsalar nerede, hangi bölgede?
17 Nisan 2023 tarihinde Eskipazar ve Safranbolu ilçelerinde yapılan kura çekilişinde hak sahibi olanlar için arsa yerleri merak konusu. Peki Karabük TOKİ ilk evim arsa yerleri açıklandı mı, arsalar hangi bölgede? İşte Karabük TOKİ ilk evim arsa projesi ile ilgili güncel bilgiler.
TOKİ son olarak Karabük müstakil arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri belirlemişti. TOKİ müstakil arsa kuralarında arsa çıkanlar, Karabük TOKİ ilk evim arsa yeri kura belirleme sonuçlarını merak ediyordu. Bu kapsamda ''Karabük merkez müstakil arsa yeri belli oldu mu?'' sorusuna yanıt aranıyor.
Karabük TOKİ evim arsalarda ada parsel belli oldu mu?
TOKİ Karabük ilk evim arsa kura çekimi 14 Mart 2023’te çekilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Karabük müstakil arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden Karabük TOKİ hak sahibi bir vatandaş, “Karabük TOKİ arsa yerleri belli oldu.” notunu düşerek e Devlet sorgulaması sonrası bilgileri paylaştı.
Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Trabzon, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli, Karaman, Kastamonu, Van, Afyonkarahisar illerinde yaklaşık 20 bin hak sahibi için Plan Onay ve Parselasyon işlemleri devam ederken, başvuru sahipleri TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yeri, ada parsel tahsis ve durum bilgisi sorgulamasını e-Devlet üzerinden yapabilmekte.
TOKİ ilk evim arsalar kaç metre kare, Müstakil arsaların fiyatı ne kadar?
Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak.
Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.
İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli parsellerin ödemesi ise, 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir.
TOKİ konut arsasına evler ne zaman yapılacak?
Öte yandan, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.
Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak.
Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak.
Konut arsası alan vatandaşlara sağlanacak imkanlar nelerdir?
''İlk defa vatandaşlara altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifiyle düşük gelir grubuna mensup vatandaşlara şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlanıyor. Bu arsaları, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşa sunuluyor.