Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; 4. Etap TOKİ konutlarının kuralarının çekileceğini ve bu yıl sonuna teslim edeceklerini söyledi. Peki Kayseri TOKİ 4. etap konut kuraları ne zaman çekilecek?
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; TOKİ konutları kura ve teslim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki Kayseri TOKİ konut kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ Kayseri 4. etap konutlar ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar.
TOKİ KAYSERİ 4. ETAP KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; 4. Etap TOKİ konutlarının kuralarının 1 ay içerisinde çekileceğini söyledi. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır; yaz sezonunda gurbetçilerin de gelmesiyle piyasalarda hareketliliğin başladığını söyledi.
Başkan Odakır, "Önümüzde yaz sezonu var. Gurbetçilerimiz de yavaş yavaş gelmeye başladı. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak her yıl düzenli olarak gurbetçilerimizi havaalanında karşılıyoruz. Gurbetçilerimiz tabi ki şehrimizin ekonomisine bir hareketlilik sağlıyor, canlılık getiriyor.
Çünkü geldiklerinde burada düğünler yapılıyor. Düğünün yapılması nedeniyle beyaz eşya, mobilya, sarraflarda hareketlilik yaşanıyor. Onun için gurbetçilerimize sadece yaz sezonunda değil her zaman sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.
TOKİ KAYSERİ 4. ETAP KONUT KURALARI NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Oda olarak gerçekleştirdikleri projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Şeyhi Odakır; Yeşilyurt Oto Sanayi Sitesi'nin ve TOKİ 4. Etap konutlarının bu yıl sonu teslim edeceğini ifade etti. Odakır; "Biraz da oda olarak esnafımızın menfaatine olacak işler yapmamız gerekiyor.
Oda olarak site çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah Sanayi Bakanlığı destekli Yeşilyurt Oto Sanayi Sitemiz bu yılın sonunda teslim olacak. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum.
Bu sanayi sitesi tamamen Sanayi Bakanlığı desteğiyle yürüyor. Yüzde 60'ı bakanlık desteği, yüzde 40'ını üyelerden alıyoruz. 2 yıl ödemesiz, 11 yıl vade yüzde 2 faizli bir kredi kullanıyoruz.
Derler ya; 'Baba oğula vermez' böyle bir kredi yok. İnşallah sanayi sitesini bu yılın sonuna bitireceğiz. Konut olarak 1., 2., 3. Etap'ları teslim ettik, 4. Etap'ta da 1 ay sonra inşallah kuralar çekilecek. Bu yılın sonuna da konutlarımızı teslim edeceğiz" dedi.