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TOKİ Konya 106 sosyal konut için teslim tarihleri açıklandı

TOKİ Konya 106 sosyal konut için teslim tarihleri açıklandı

23:0715/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya Beyşehir Üzümlü Mahallesi'nde yapımına başlanan 106 sosyal konut tamamlandı. TOKİ'nin Konya'daki sosyal konutları 18 Nisan 2025 tarihine kadar sahiplerine teslim edilecek.

Tamamlanan konutlar, 07 – 18 Nisan 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim ediliyor.


Konya Beyşehir Üzümlü mh. konut projesi, 2+1 nitelikli 70 daire ve 3+1 nitelikli 36 daireden oluşuyor.

Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.


Dinlenme alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.


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