Osmaniye TOKİ İlk Evim Arsa Projesi kapsamında müstakil arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, arsa yeri ada parsel sorgulamasını heyecanla bekliyor. TOKİ tarafından ilk evim arsa yerleri il bazlı açıklanmasıyla birlikte Osmaniye TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yerleri açıklandı mı, ada parsel belli oldu mu? soruları da sorulmaya başlandı. Peki Osmaniye arsa yeri belirleme kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? İşte ilk evim arsada son durum bilgileri.
TOKİ son olarak Osmaniye Merkez müstakil arsa kura sonuçlarının açıklanmasının ardından hak sahipleri belirlemişti. TOKİ müstakil arsa kuralarında arsa çıkanlar, Osmaniye TOKİ ilk evim arsa yeri kura belirleme sonuçlarını merak ediyordu. Bu kapsamda ''Osmaniye merkez müstakil arsa yeri belli oldu mu?'' sorusuna yanıt aranıyor.
Osmaniye TOKİ ilk evim arsa yerleri belli oldu mu, ada parsel belli oldu mu?
TOKİ Osmaniye ilk evim arsa kura çekimi 11 Nisan 2023’te çekilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Osmaniye müstakil ve müşterek arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden Osmaniye TOKİ hak sahibi bir vatandaş, “TOKİ Osmaniye Müşterek arsa yeri belli oldu.” bilgisini paylaştı.
TOKİ İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın
Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Trabzon, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli, Karaman, Kastamonu, Van, Afyonkarahisar illerinde yaklaşık 20 bin hak sahibi için Plan Onay ve Parselasyon işlemleri devam ederken, başvuru sahipleri TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yeri, ada parsel tahsis ve durum bilgisi sorgulamasını e-Devlet üzerinden yapabilmekte.
TOKİ Arsa Yeri Belirleme Kuraları Ne Zaman Çekilecek?
TOKİ arsa belirleme kuralarına ilişkin açıklama yaptı. TOKİ sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Projenin imar planı çalışmaları devam etmekte olup süreç tamamlandığında "Arsa Belirleme Kura Takvimi" web sitemizden yayımlanacak ve kura tarihleri için sms ile bilgilendirme yapılacaktır.
Sonrasında sözleşme aşamasına geçilecek ve gerekli bilgilendirmeler TOKİ’nin resmi internet sitesi ( www.toki.gov.tr ) yayımlanacak olup konuyla ilgili gerekli açıklama da buradan yapılacaktır. Ayrıca, ada/parsel/bölge bilgileri belirlenen vatandaşlarımız e-Devlet üzerinden sorgulama gerçekleştirebilecektir. Vatandaşların bu konudaki duyuru ve ilanları takip etmesi ve mağduriyet yaşamamaları adına iletişim bilgilerini güncel tutmaları gerekmektedir.” denildi.
TOKİ konut arsasına evler ne zaman yapılacak?
Öte yandan, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.
Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak.
Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak.
Konut arsası alan vatandaşlara sağlanacak imkanlar nelerdir?
İlk defa vatandaşlara altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifiyle düşük gelir grubuna mensup vatandaşlara şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlanıyor. Bu arsaları, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşa sunuluyor.