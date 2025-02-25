TOKİ tarafından 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan Eyyübiye sosyal konut projesinde hak sahipleri için konut belirleme kurası çekildi. On projede toplam 2.907 konut yer aldı. İşte TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

1 /22 TOKİ Şanlıurfa’da konut belirleme kura sonuçları ile hak sahiplerinin konutların yerleri belirlendi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Eyyübiye Konut Projesi’nde inşa ettirilen; konutlar için konut belirleme kurası çekildi. İşte TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye konut belirleme kura sonuçları isim listesi.

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21 /22 TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye konut belirleme kura sonuçları isim listesi için tıklayın