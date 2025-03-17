TOKİ, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için hayata geçirilen projeleri bir bir teslim ediyor. Fahiş ev fiyatları sebebiyle konut sahibi olamayanlar için büyük bir fırsat sunan TOKİ, sosyal konutların teslimine başladı. Uygun fiyata konforlu yaşam alanı sunan TOKİ, Aksaray, Konya, Gaziantep ve Çorum’daki sosyal konutları hak sahiplerine teslim etmeyi sürdürüyor. İşte TOKİ sosyal konut teslim tarihleri.