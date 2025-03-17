Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), tüm şehirlerde sosyal konut projeleriyle yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyor. Dar gelirli vatandaşları sıcak yuvalarına kavuşturan TOKİ, tamamlanan sosyal konutları tek tek hak sahiplerine teslim ediyor. Peki TOKİ hangi ilde konutları teslim ediyor? İşte detaylar.
TOKİ, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için hayata geçirilen projeleri bir bir teslim ediyor. Fahiş ev fiyatları sebebiyle konut sahibi olamayanlar için büyük bir fırsat sunan TOKİ, sosyal konutların teslimine başladı. Uygun fiyata konforlu yaşam alanı sunan TOKİ, Aksaray, Konya, Gaziantep ve Çorum’daki sosyal konutları hak sahiplerine teslim etmeyi sürdürüyor. İşte TOKİ sosyal konut teslim tarihleri.
Aksaray Eskil'de 301 sosyal konutun teslimatı başladı mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Aksaray Eskil Merkez Mahallesi'nde yapımına başlanan 301 sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar, 12 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
Konya Ereğli'de 396 sosyal konutun teslimatı başladı mı?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Konya Ereğli Orhaniye Mahallesi'nde yapımına başlanan 396 sosyal konut tamamlandı.
Tamamlanan konutlar, 07 – 28 Mart 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Konya Ereğli Orhaniye mh. konut projesi, 2+1 nitelikli 297 daire ve 3+1 nitelikli 99 daireden oluşuyor. Projede 4 adet dükkân da bulunuyor.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
Çorum Uğurludağ'da 151 sosyal konutları ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Çorum Uğurludağ'da yapımına başlanan 151 sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 05 - 21 Mart 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.
Dinlenme alanlarının, spor alanlarının, çocuk oyun alanlarının ve yeşil alanların bulunduğu proje, hak sahiplerinin keyifli vakit geçirebileceği konforlu alanlar sunuyor.
Gaziantep Şehitkâmil sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Gaziantep Şehitkâmil Kuzeyşehir Mahallesi'nde yapımına başlanan 544 sosyal konut tamamlandı. Tamamlanan konutlar, 25 Şubat – 31 Mart 2025 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecek.
Gaziantep Şehitkâmil Kuzeyşehir 7. Etap 1. Kısım 1. Bölge konut projesi, 2+1 nitelikli 412 daire ve 3+1 nitelikli 132 daireden oluşuyor. Yatay mimari anlayışıyla yapılan konutlar; radye temel üzerine, tünel kalıp sistemi ile depreme dayanıklı olarak inşa edildi.