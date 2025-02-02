Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında 250 bin sosyal konutun ihale süreci başladı. Dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ, 2025 yılı için 250 bin sosyal konut projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı valiliklere genelge gönderdi. TOKİ’nin konut yapacağı il ve ilçeler belli oldu. TOKİ 250 bin sosyal konut projesinde başvurular ne zaman başlayacak? TOKİ konutları nereye yapılacak? İşte TOKİ 2+1 ve 3+1 e-Devlet başvuru tarihleri ve aylık ödeme planına ilişkin tüm detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi, dar gelirli vatandaşlara sıcak yuvalar sunmayı amaçlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözümüzü tutuyoruz. İlk ihaleyi bugün gerçekleştirdik ve dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Projenin ihale süreci Haziran 2025’te tamamlanacak. İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek. Peki TOKİ sosyal konutlar nereye hangi illere yapılacak? 250 bin konut projesi son durum nedir? İşte TOKİ sosyal konut projesinde yer alan il ve ilçeler.
TOKİ sosyal konutlar ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz." dedi.
TOKİ 250 bin konut ödeme planı nasıl olacak belli oldu mu?
TOKİ 250 bin konut projesinin ödeme planı henüz belli olmadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Valiliklere genelge gönderdi.
Nüfusu 10 binden az olan ilçelere 100, nüfusu 10 binden fazla olan ilçelere en az 500 konut yapılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal konut seferberliği başlatıyor. Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzaladığı "Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi" 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi.
Anayasadaki 'konut hakkının' vurgulandığı genelgede, 'Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler' hükmü hatırlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.
Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.
Yazıda yer tespit işlemlerinin detayları şöyle anlatıldı: 100 konut için imarlı olarak yaklaşık 10 bin metrekare, imarsız olarak yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde alan gerekeceği düşünülmekte olup; arazi yapısı, eğim, arazinin yerleşime uygunluk durumu vb. etmenlerle bu büyüklükler artabilecektir.
Arsa ya da arazi tespitinde bu büyüklüklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun olan alanların tercih edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp Bakanlığa iletilmesi istendi.
Valiliklerden mülkiyet sınırlarının sayısal verileri, var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.
TOKİ sosyal konutlar nereye hangi illere yapılacak?
TOKİ sosyal konut başvurularına geri sayım başladı. TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'nde en fazla konut İstanbul'a yapılacak. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.
İstanbul için TOKİ başvurusu var mı?
İstanbul'un Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri ilçelerinde 48 bin 416 konut TOKİ tarafından yapılacak.
Ankara için TOKİ başvurusu var mı?
Ankara'nın Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerinde 13 bin 646 konut yapılacak.
İzmir için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
İzmir'in Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı ilçelerinde 11 bin 325 konut yapılacak.
Antalya için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799 konut yapılacak.
Aydın için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682 konut yapılacak.
Balıkesir TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339 konut yapılacak.
Bursa için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305 konut yapılacak.
Bursa için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300 konut yapılacak.
Erzurum için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349 konut yapılacak.
Eskişehir için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394 konut yapılacak.
Kayseri için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711 konut yapılacak.
Kocaeli için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde TOKİ 1150 sosyal konut yapacak.
Konya için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300 konut yapılacak.
Manisa için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334 konut yapılacak.
Mardin için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe ilçelerinde TOKİ 1476 sosyal konut yapacak.
Mersin için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40 konut yapılacak.
Muğla için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915 TOKİ sosyal konut yapılacak.
Ordu için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3 TOKİ sosyal konut yapılacak.
Sakarya için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678 TOKİ sosyal konut yapılacak.
Samsun için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318 TOKİ sosyal konut yapılacak.
Trabzon için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989 TOKİ sosyal konut yapılacak.
Van için TOKİ sosyal konut başvurusu var mı?
Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1900 TOKİ sosyal konut yapılacak.
İşte TOKİ tarafından sosyal konut yapılacak il ve ilçeler listesi:
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
TOKİ’nin dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları henüz belli olmadı. TOKİ'nin konuya dair gelecek yılın ilk aylarında açıklama yapması bekleniyor.