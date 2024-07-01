Trabzon TOKİ ilk evim arsa yeri belli olup olmadığı hak sahiplerinin yakın takibinde. Trabzon'da TOKİ tarafından yürütülen "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar heyecanla gelişmeleri takip ediyor. Trabzon TOKİ müstakil arsa yerleri açıklandı mı, ilk evim arsalarda ada parsel belli oldu mu? TOKİ Trabzon ilk evim arsa yerleri açıklandı mı, ada parsel belli oldu mu?



