Trabzon TOKİ İlk Evim Arsa Projesi'nde hak sahibi olan vatandaşlar, heyecanla arsaların yerini bekliyorlar. Trabzon TOKİ İlk Evim Arsa Projesi'nde arsaların kesin yeri sorgulaması vatandaşların sorgulamaları arasında yeri alıyor. Peki Trabzon TOKİ ilk evim arsa yerleri açıklandı mı, arsalar hangi bölgede? Müstakil arsalarda her hangi bir gelişme var mı? İşte Trabzon TOKİ ilk evim arsa projesi ile ilgili güncel bilgiler.
Trabzon TOKİ ilk evim arsa yeri belli olup olmadığı hak sahiplerinin yakın takibinde. Trabzon'da TOKİ tarafından yürütülen "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar heyecanla gelişmeleri takip ediyor. Trabzon TOKİ müstakil arsa yerleri açıklandı mı, ilk evim arsalarda ada parsel belli oldu mu? TOKİ Trabzon ilk evim arsa yerleri açıklandı mı, ada parsel belli oldu mu?
Trabzon TOKİ evim arsa yeri açıklandı mı, TOKİ arsalarda ada parsel belli oldu mu?
TOKİ Trabzon ilk evim arsa kura çekimi 16 Mart 2023’te çekilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Trabzon müstakil arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden Trabzon TOKİ hak sahibi bir vatandaş, “Trabzon TOKİ arsa yerleri belli oldu.” bilgisini paylaştı.
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TOKİ ilk evim arsalar kaç metre kare, Müstakil arsaların fiyatı ne kadar?
Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak.
Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.
İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli parsellerin ödemesi ise, 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir.
TOKİ konut arsasına evler ne zaman yapılacak?
Öte yandan, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.
Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak.
Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak.
Konut arsası alan vatandaşlara sağlanacak imkanlar nelerdir?
''İlk defa vatandaşlara altyapıları ve imarı hazırlanmış, ev yapmaya hazır arsa alternatifiyle düşük gelir grubuna mensup vatandaşlara şehirlerin çeperlerinde kendi evlerini yapma imkanı sağlanıyor.
Bu arsaları, piyasa fiyatlarının çok altında bir bedelle ve faizsiz bir şekilde vatandaşa sunuluyor.