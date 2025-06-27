



MÜZE KART GECE ZİYARETİNDE GEÇERLİ Mİ?

MüzeKart, Topkapı Sarayı'nın normal gündüz ziyaretlerinde belirli bölümler için geçerli olsa da, gece ziyaretleri için geçerli değildir. Özellikle Harem Dairesi gibi özel alanlarda da ayrıca bilet alınması gerekmektedir. Bu nedenle gece turları için Müze Kart sahiplerinin de bilet satın alması gerekiyor.







