Osmanlı İmparatorluğu’nun kalbinde, yüzyıllardır tarihe tanıklık eden Topkapı Sarayı, 2025 yaz sezonuyla birlikte gece ziyaretlerine yeniden açıldı. Akşam saatlerinde gezilebilen saray, ziyaretçilerine yıldızlar altında tarihle baş başa kalma imkânı sunuyor. Peki, Topkapı Sarayı gece saat kaça kadar açık? Giriş ücretleri ne kadar, gece ziyaretlerinde MüzeKart geçerli mi? İşte detaylar...
Osmanlı İmparatorluğu’nun kalbinde, yüzyıllardır tarihe tanıklık eden Topkapı Sarayı, 2025 yaz sezonuyla birlikte gece ziyaretlerine yeniden açıldı. 101 yıl aradan sonra ikinci kez akşam saatlerinde gezilebilen bu eşsiz yapı, ziyaretçilerine yıldızlar altında tarihle baş başa kalma imkânı sunuyor. Milli Saraylar Başkanlığı’nın özel düzenlemesiyle hayata geçirilen gece turları, 21 Haziran 2025’ten itibaren her cumartesi akşamı gerçekleştiriliyor.
TOPKAPI SARAYI GECE ZİYARETLERİ NE ZAMAN BAŞLADI?
2025 yaz gündönümü olan 21 Haziran itibarıyla başlayan gece ziyaretleri, 14 Eylül 2025 tarihine kadar devam edecek. Ziyaretler yalnızca cumartesi akşamları düzenleniyor. Bu özel deneyim, tarih ve mimari meraklıları için sınırlı kontenjanla sunuluyor.
TOPKAPI SARAYI GECE ZİYARETİ SAATLERİ
Gece ziyaretleri, iki farklı seansla gerçekleştiriliyor:
1. Seans: 21.00
2. Seans: 22.00
Her iki tur da 23.00’te sona eriyor. Katılım rezervasyon sistemiyle ve sınırlı kişi sayısıyla yapılıyor. Gruplar genellikle 25-30 kişilik kontenjanlarla oluşturuluyor.
GECE ZİYARETİNDE HANGİ BÖLÜMLER AÇIK?
Ziyaretçiler, geceye özel ışıklandırmayla büyüleyici bir atmosfer kazanan Topkapı Sarayı'nın pek çok bölümünü gezebiliyor. Açık olan alanlar şunlar:
Kubbeli Salon
Silah Koleksiyonu
Harem-i Hümayun
Cariyeler Taşlığı
III. Murat Has Odası
Mabeyn Taşlığı
Altın Yol
Enderun Avlusu
Mukaddes Emanetler Dairesi
Arz Odası
Fatih Köşkü
Seferli Koğuşu
TOPKAPI SARAYI GECE GİRİŞ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?
Gece ziyaretleri için biletler, yalnızca Topkapı Sarayı gişesinden ya da Milli Saraylar’ın resmi internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Giriş ücretleriyle ilgili güncel bilgiler, çevrimiçi bilet sisteminde belirtiliyor. Kontenjanlar sınırlı olduğu için erken rezervasyon öneriliyor.
MÜZE KART GECE ZİYARETİNDE GEÇERLİ Mİ?
MüzeKart, Topkapı Sarayı'nın normal gündüz ziyaretlerinde belirli bölümler için geçerli olsa da, gece ziyaretleri için geçerli değildir. Özellikle Harem Dairesi gibi özel alanlarda da ayrıca bilet alınması gerekmektedir. Bu nedenle gece turları için Müze Kart sahiplerinin de bilet satın alması gerekiyor.