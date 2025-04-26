TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?





Toplu iş sözleşmesi, imza atan işveren veya işverenlerle işçi sendikaları arasında gerçekleştirilir. Bu süreçte sendikalar, söz konusu iş yerinde çalışan işçileri temsil eder. Bu anlamda toplu iş sözleşmesi, sadece sendika üyesi işçileri değil, sözleşmenin kapsadığı işyerindeki tüm işçileri etkileyebilir ve bütün personellerin çalışma koşulları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir.





İşveren yerine bu sözleşmeyi kamuyla da yapmak mümkündür. İşçi sendikalarıyla ilgili kamu kurumları arasında yürütülen bu sürece kamu işçileri toplu sözleşme süreci adı verilir. İşçi sendikaları temsilcileriyle yapılan müzakereler sonucunda bir toplu kamu işçi sözleşmesi hazırlanır ve imzalanır. Bu süreçte, işçi hakları, çalışma koşulları ve maaşlar gibi konular ele alınır ve anlaşmaya varılır.