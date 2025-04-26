Toplu iş sözleşmesinde son durum merak ediliyor. Kamu işçileri zam oranı için geri sayım başladı. İşçi tarafını temsilen Türk-İş ve Hak-İş'in zam talebini 27 Şubat tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla süreç başladı. 600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme toplantısının 3'üncüsü gerçekleştirildi. Toplantı sonrası iki sendikadan da peş peşe açıklama geldi. Enflasyon ve ücret mesajı dikkat çekti. Peki, Kamu işçileri zam oranı ne kadar olacak, belli oldu mu? İşte toplu sözleşme zammında son durum ve gelişmeler...
Kamu işçileri toplu sözleşme süreci devam ederken yapılacak zammı belirlemek üzere taraflar yeniden bir araya geldi. Kamu çalışanın toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? 600 bin kamu işçisi bu sorunun cevabını arıyor. Kamu işçisi için toplu sözleşme zam oranı netleşti mi?
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?
Kamu işçisi zam oranı henüz kesinleşmiş değil. Bugünkü toplantı sonrası yapılacak açıklama bekleniyor.
KAMU İŞÇİLERİ İÇİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri için görüşmeler devam ediyor. Bugün tarafların bir araya gelerek görüşeceği görüşmelerden çıkacak sonuç Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Türk-İş ve Hak-İş 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ilk zam teklifini sundu. Görüşmelerin diğer ayağı 27 Nisan 14:00'da gerçekleşecek.
BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare toplantısı ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu kapsamda çerçeve protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi.
Işıkhan açıklamalarına şöyle devam etti:
Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor.
İLK RAKAM İŞÇİ KANADINDAN GELDİ
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 27 Şubat'ta sunuldu. İşçi kesimini, günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmesi, bu artışın ardından ücretlere 2025'in ilk 6 ayı için yüzde 50, diğer 6 aylık dönemleri için ise yüzde 25 zam yapılması ve üzerine yüzde 10 refah payını içeren talebinde bulunmuştu.
TÜRK-İŞ'TEN AÇIKLAMA: HENÜZ RAKAM TEKLİFİ GELMEDİ
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar, kamu işçilerine yapılacak zam konusunda sürecin devam ettiğini belirterek, bu toplantılarda ücret artışlarının yanı sıra çalışma koşulları ve sosyal haklar gibi diğer önemli konuların da görüşüldüğünü söyledi. TÜHİS ve kendilerinin yeni bir çalışma yapacaklarını belirten Ağar, üçüncü toplantının 1 Mayıs’tan sonra gerçekleşeceğini, ancak tarihin henüz kesinleşmediğini ifade etti.
MEMUR ZAMMI VE DİĞER TOPLU SÖZLEŞMELER İÇİN REFERANS OLACAK
2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 600 bin kamu işçisi ile beraber farklı sektörlerdeki toplu sözleşmeler için de örnek teşkil edecek. Ayrıca, memur maaş zamları için belirleyici olan toplu sözleşmeleri de etkilemesi bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için 2026-2027 dönemi toplu sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos itibarıyla yapılacak.
MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
Memurlar, yılda iki kez, yani her altı ayda bir maaş artışı alıyor. Bu artış, toplu sözleşme ile belirlenen zam oranı ile enflasyon farkının birleşiminden oluşuyor. Enflasyon farkı ise, bir önceki dönemde uygulanan toplu sözleşme zammının üzerinde gerçekleşen altı aylık enflasyon oranını ifade ediyor.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Toplu iş sözleşmesi, işverenle bir veya daha fazla işçi sendikası arasında, işçilerin çalışma koşulları ve ücretlerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yazılı bir anlaşmadır. Bu sözleşme, iş kanunu ve hukuku normlarına uygun olarak hazırlanır ve karşılıklı müzakerelerin sonucunda taraflarca imzalanır. Toplu iş sözleşmesinin amacı, çalışma hayatında belirli bir düzen ve standardın sağlanmasıdır. Bu sayede işverenlerle işçiler arasında daha şeffaf, adil ve dengeli bir ilişki kurulması hedeflenir.
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Toplu iş sözleşmesi, imza atan işveren veya işverenlerle işçi sendikaları arasında gerçekleştirilir. Bu süreçte sendikalar, söz konusu iş yerinde çalışan işçileri temsil eder. Bu anlamda toplu iş sözleşmesi, sadece sendika üyesi işçileri değil, sözleşmenin kapsadığı işyerindeki tüm işçileri etkileyebilir ve bütün personellerin çalışma koşulları üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olabilir.
İşveren yerine bu sözleşmeyi kamuyla da yapmak mümkündür. İşçi sendikalarıyla ilgili kamu kurumları arasında yürütülen bu sürece kamu işçileri toplu sözleşme süreci adı verilir. İşçi sendikaları temsilcileriyle yapılan müzakereler sonucunda bir toplu kamu işçi sözleşmesi hazırlanır ve imzalanır. Bu süreçte, işçi hakları, çalışma koşulları ve maaşlar gibi konular ele alınır ve anlaşmaya varılır.