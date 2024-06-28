TOKİ arsa tahsisinin durumu, birçok kişi için merak konusu olabilmektedir. Bu rehberde, arsa tahsis bilgilerini nasıl sorgulayabileceğinize dair detaylı bilgiler bulabilirsiniz. TOKİ ilk evim arsa yeri ada parsel sorgulaması yapmak isteyen hak sahipleri arsa tahsis bilgileri nasıl sorgulanır? TOKİ müstakil arsa proje durumu nasıl öğrenilir? sorularına cevap aramakta. İşte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi Sorgulama ekranı.

1 / 8 TOKİ İlk Evim Arsa Projesi, uygun fiyatlı arsalara sahip olma imkanı sunarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara önemli bir destek sağlamaktadır. Bu rehberde, proje hakkında detaylı bilgi edinebilir, başvuru ve tahsis süreci ile ilgili adımları öğrenebilirsiniz.

2 / 8 TOKİ İlk Evim Arsa Projesi kapsamında arsa başvurusu yapan vatandaşlar, e-Devlet üzerinden veya TOKİ İl Müdürlüklerine başvurarak arsa tahsis durumlarını sorgulayabilirler.

3 / 8 Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi Sorgulama Nasıl Yapılır? e-Devlet TOKİ arsa tahsis durum belgesi sorgulama: Gerekli Belgeler: T.C. Kimlik Numarası İşlem Adımları: https://www.turkiye.gov.tr/toplu-konut-idaresi-baskanligi-toki adresine gidin. "Giriş" butonuna tıklayarak e-Devlet şifreniz ile giriş yapın.

4 / 8 "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" menüsünü seçin. "Konut Başvuruları" alt menüsünden "İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi Sorgulama" seçeneğini tıklayın. T.C. Kimlik Numaranızı girerek sorgulamayı başlatın. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi Sorgulama Ekranı İçin Tıklayın

5 / 8 TOKİ İl Müdürlükleri İlk Evim Arsa Tahsis ve Durum Bilgisi Sorgulama: Gerekli Belgeler: T.C. Kimlik Numarası, Başvuru Belgesi (varsa) İşlem Adımları: İkamet ettiğiniz ildeki TOKİ İl Müdürlüğü'ne bizzat başvurun. T.C. Kimlik Numaranızı ve gerekli belgeleri ibraz edin. Yetkililer tarafından arsa tahsis durumunuz sorgulanacaktır. Sorgulama sonucunda, arsa tahsis durumunuz, tahsis edilen arsanın ada ve parsel bilgileri gibi detayları görüntüleyebilirsiniz.



6 / 8 TOKİ ilk evim arsa büyüklükleri ne kadar? Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak.

7 / 8 TOKİ ilk evim müstakil arsaların fiyatları Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.



