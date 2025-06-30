Trafik cezalarına yüzde 220’ye varan artış öngören kanun teklifi, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Plakasız araç kullanımı, kırmızı ışıkta geçiş, alkollü araç kullanma ya da drift gibi davranışlara ağır yaptırımların getirilmesini ön gören kanun teklifi Ekim ayına ertelendi. Ulaştırma Bakanlığı’nın hız sınırları ve radar sistemleri üzerine detaylı bir teknik rapor hazırlamasının ardından, teklifin tekrar değerlendirilmesi bekleniyor.
Trafik cezalarına yüzde 220’ye varan zam öngören kanun teklifi, kamuoyundaki tepkiler üzerine Ekim ayına ertelendi.
YENİ CEZA DÜZENLEMESİ
Mevcut düzenlemeye göre, hız sınırını aşan sürücülere kesilen en yüksek cezanın 9 bin 267 TL’den 30 bin TL’ye çıkarılması bekleniyor. Yeni uygulama ile cezaların, hız sınırının ne oranda aşıldığına göre kademeli olarak uygulanması hedefleniyor. Bu şekilde, sınırı az aşan sürücüler daha düşük cezalarla, daha fazla aşanlar ise daha yüksek cezalarla karşılaşacak.
TRAFİK DÜZENLEMESİ TEKRAR NE ZAMAN GÜNDEME GELECEK?
Trafik cezalarına rekor zam yapılmasını öngören kanun teklifi geri çekildi. Düzenleme tatil sonrası gündeme gelecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından geçen ay meclise sunulan kanun teklifinde trafik cezalarının ciddi şekilde artırılması talep edilmişti.
Bakan Yerlikaya'nın sunumunu yaptığı düzenleme meclise geldi ancak gelen son dakika bilgilerine göre Ulaştırma Bakanlığı, hem gelen tepkiler üzerine hem de teklifte bazı yeni düzenlemeler yapmak üzere düzenlemeyi geri çektiğini duyurdu.