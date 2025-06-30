YENİ CEZA DÜZENLEMESİ





Mevcut düzenlemeye göre, hız sınırını aşan sürücülere kesilen en yüksek cezanın 9 bin 267 TL’den 30 bin TL’ye çıkarılması bekleniyor. Yeni uygulama ile cezaların, hız sınırının ne oranda aşıldığına göre kademeli olarak uygulanması hedefleniyor. Bu şekilde, sınırı az aşan sürücüler daha düşük cezalarla, daha fazla aşanlar ise daha yüksek cezalarla karşılaşacak.