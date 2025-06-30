Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenleme Ekim ayına ertelendi

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenleme Ekim ayına ertelendi

Tuğba Güner
12:1330/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trafik cezalarına yüzde 220’ye varan artış öngören kanun teklifi, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Plakasız araç kullanımı, kırmızı ışıkta geçiş, alkollü araç kullanma ya da drift gibi davranışlara ağır yaptırımların getirilmesini ön gören kanun teklifi Ekim ayına ertelendi. Ulaştırma Bakanlığı’nın hız sınırları ve radar sistemleri üzerine detaylı bir teknik rapor hazırlamasının ardından, teklifin tekrar değerlendirilmesi bekleniyor.

Trafik cezalarına yüzde 220’ye varan zam öngören kanun teklifi, kamuoyundaki tepkiler üzerine Ekim ayına ertelendi.

YENİ CEZA DÜZENLEMESİ


Mevcut düzenlemeye göre, hız sınırını aşan sürücülere kesilen en yüksek cezanın 9 bin 267 TL’den 30 bin TL’ye çıkarılması bekleniyor. Yeni uygulama ile cezaların, hız sınırının ne oranda aşıldığına göre kademeli olarak uygulanması hedefleniyor. Bu şekilde, sınırı az aşan sürücüler daha düşük cezalarla, daha fazla aşanlar ise daha yüksek cezalarla karşılaşacak.

TRAFİK DÜZENLEMESİ TEKRAR NE ZAMAN GÜNDEME GELECEK?

Trafik cezalarına rekor zam yapılmasını öngören kanun teklifi geri çekildi. Düzenleme tatil sonrası gündeme gelecek.



İçişleri Bakanlığı tarafından geçen ay meclise sunulan kanun teklifinde trafik cezalarının ciddi şekilde artırılması talep edilmişti.

Bakan Yerlikaya'nın sunumunu yaptığı düzenleme meclise geldi ancak gelen son dakika bilgilerine göre Ulaştırma Bakanlığı, hem gelen tepkiler üzerine hem de teklifte bazı yeni düzenlemeler yapmak üzere düzenlemeyi geri çektiğini duyurdu.


#tarfik düzenlemesi
#yeni trafik cezaları
#trafik cezası
#trafik cezası tutarları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖGG sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? 115. temel eğitim ve 91. yenileme eğitimi sınavı kitapçığı sorgulama ekranı