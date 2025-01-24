Trafikte kavga eden yanacak. Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni düzenleme ile birlikte trafikte saldırı amacıyla araçlarından inen sürücülerin ehliyetine el konulacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yargı Reformu Stratejisi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada ceza oranında artışa gidilecek durumlara yönelik yeni bilgiler paylaştı. Erdoğan, “Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız.” dedi.
Trafikte başka sürücülere saldırmak için araçtan inmenin cezası ne olacak?
İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanacak yeni mevzuata göre trafikte başka sürücülere saldırmak için araçtan inen şahısların ehliyetine el konulacak.
Ayrıca asker uğurlama, düğün kutlaması vb. durumlarda silah sıkanlara ve trafiği kapatanlara ağır cezalar uygulanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hukukun üstünlüğünü esas alan Yeni Strateji Belgesiyle etkin ve hızlı işleyen bir adalet sistemi inşa edeceğiz." dedi. Erdoğan, kariyer imkanlarını geliştirmek amacıyla adalet personeline özgü uzman katiplik ünvanının ihdasının yine gündemlerinde yer aldığını söyledi.
Strateji belgesinin üçüncü amacının, ceza adaleti sisteminin etkinliğinin artırılması olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin korunması ilkesine uygun bir şekilde suç, yaptırım ve infaz dengesini toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde düzenleyeceğiz. Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların kapsamının genişletilmesiyle adli para cezası miktarlarının yeniden belirlenmesi önceliklerimiz arasındadır. Ceza adaleti sistemini, hürriyeti bağlayıcı cezaya alternatif yeni yaptırım türleriyle zenginleştireceğiz.
Bu doğrultuda psikolojik rahatsızlığı olanların ve madde bağımlılarının rehabilite olmadan toplumsal hayata katılmalarını engelleyecek tedbirler alacağız. Trafikte işlenen suçların yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik de caydırıcı önlemler alacağız. Böylece milletimizde ciddi şikayetlere yol açan ve yargıya olan inancı zedeleyen bir sorunu daha çözüme kavuşturmuş olacağız. Saldırı amacıyla araçlarından inen sürücüleri, ehliyetlerine el konulması da dahil, müstakil yaptırımlara tabi tutacağız. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuyla vücut dokunulmazlığına, hürriyete ve çevreye karşı işlenen suçların cezalarını artırıyoruz."
Hangi Durumlarda Ehliyete El Konulur?
100 ceza puanına ulaşmak
Ölüme sebebiyet veren kazaya karışmış olmak
Uyuşturucu etkisinde araç kullanmak
Stajyer sürücü olarak kural ihlali yapmak
Ehliyetin geçerlilik süresinin dolması
Sağlık durumunun bozulması
Hız sınırının aşılması
Alkollü araç kullanmak.
Trafikte kavga etmenin cezası ne kadar?
Trafikte kavga etmek, yasal olarak ciddi yaptırımlara yol açabilecek bir davranıştır ve Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında değerlendirilir. Bu tür bir eylem, genellikle "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçları kapsamında ele alınır. Ceza, olayın ciddiyetine ve sonuçlarına göre değişir.
Kasten yaralama suçu (TCK MADDE 86 VE 87)
Basit Yaralama: Kavga sırasında bir kişinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanması durumunda, fail 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilir. Bu suç, mağdurun şikayeti üzerine soruşturulur.
Ağır Yaralama: Yaralanma daha ciddi ise ve mağdurun hayati tehlike geçirmesine neden olmuşsa, ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına kadar çıkabilir. Bu durumlarda şikayete gerek olmadan savcılık resen soruşturma başlatır.
Silahla Yaralama: Eğer kavga sırasında bıçak, sopa gibi bir araç kullanılmışsa, ceza daha da ağırlaşır. TCK’nın 87. maddesine göre, silah kullanarak yaralama durumunda ceza 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası olabilir.
Trafikte kavga etmek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak (TCK MADDE 179)
Trafikte kavga etmek, aynı zamanda trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu olarak da değerlendirilebilir. Bu durumda, araçların trafiği tehlikeye sokacak şekilde kullanılması veya kavga nedeniyle trafik akışının ciddi şekilde bozulması söz konusuysa, sürücüye 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilir.