Kasten yaralama suçu (TCK MADDE 86 VE 87)

Basit Yaralama: Kavga sırasında bir kişinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralanması durumunda, fail 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilir. Bu suç, mağdurun şikayeti üzerine soruşturulur.

Ağır Yaralama: Yaralanma daha ciddi ise ve mağdurun hayati tehlike geçirmesine neden olmuşsa, ceza 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına kadar çıkabilir. Bu durumlarda şikayete gerek olmadan savcılık resen soruşturma başlatır.

Silahla Yaralama: Eğer kavga sırasında bıçak, sopa gibi bir araç kullanılmışsa, ceza daha da ağırlaşır. TCK’nın 87. maddesine göre, silah kullanarak yaralama durumunda ceza 5 yıldan az olmamak üzere hapis cezası olabilir.