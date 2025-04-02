Trump açıkladı altın coştu: 2 Nisan çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte altında son durum

GRAM ALTIN GÜNE NASIL BAŞLAMIŞTI?





Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 810 liradan işlem görüyor.





Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 3 bin 795 liradan tamamladı.





Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3 bin 805 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 230 liradan satılıyor.





Altının ons fiyatı, dün 3 bin 148,97 doları görerek rekor kırmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 3 bin 117 dolar seviyesinde bulunuyor.





ABD'de Donald Trump yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve tarifelerin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler varlık fiyatlamalarını etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle varlık fiyatları karışık bir seyir izliyor.



