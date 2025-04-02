Trump açıkladı altın coştu: 2 Nisan çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? İşte altında son durum

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı otomobil tarifeleri ve dünya genelindeki jeopolitik gelişmeler ile yükseliş grafiği bulunan altın fiyatlarında gün sonu verileri de geldi. Güne 3 bin 805 lira seviyesinden başlayan gram altın fiyatı, piyasaların kapanış saatlerinde ise 3 bin 810 TL seviyelerine çıktı. Çeyrek altın ise 6 bin 352 lira dolaylarında. İşte 2 Nisan 2025 tarihli altın fiyatları ve Emtia piyasalarındaki son durum.
Son haftalarda karışık seyir izleyen ve haftanın ilk günlerinde de yükseliş gösteren altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamalarıyla da dalgalı seyrini sürdürdü. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatlarında yaşanan değişimi ve piyasalardaki son verileri sizler için derledik. İşte 2 Nisan altın fiyatları.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? (2 Nisan)
Gram altın satış fiyatı: 3 bin 810 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 6 bin 352 TL
Yarım altın satış fiyatı: 12 bin 704 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 25 bin 300 TL
Not: Altın fiyatları anlık olarak değişkenlik göstermektedir.
GRAM ALTIN GÜNE NASIL BAŞLAMIŞTI?
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 810 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 3 bin 795 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3 bin 805 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 230 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, dün 3 bin 148,97 doları görerek rekor kırmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 3 bin 117 dolar seviyesinde bulunuyor.
ABD'de Donald Trump yönetiminin tarife politikasına ilişkin belirsizlikler ve tarifelerin küresel ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğine dair endişeler varlık fiyatlamalarını etkilemeye devam ediyor. Bu nedenle varlık fiyatları karışık bir seyir izliyor.
ANALİSTLER NE DİYOR?
Analistler, söz konusu gelişmelerin varlık fiyatlamalarını zorlaştırdığını kaydederek, Trump'ın izleyeceği politikalara yönelik haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Trump yönetiminde getirilecek geniş kapsamlı tarifelerin enflasyonun yeniden yükselmesine veya ekonomik yavaşlamaya yol açabileceği konusunda uyardı.
Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve Avro Bölgesi'nde Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 150 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 100 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
Altının ons fiyatı 3 bin 125 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 125 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasasında standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 3 milyon 861 bin lira oldu.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 41,38, bileşik getirisi de yüzde 45,66 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 37,8294 lira, satışta 37,9810 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 37,7392 lira, satışta 37,8904 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 150,00 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,2 artışla 74,4 dolardan işlem görüyor.