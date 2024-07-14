ABD başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'daki bir seçim mitingi sırasında suikast girişimine uğradı. Saldırı sırasında sağ kulağından yaralanan Trump'ın durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Trump'a silahlı saldırı düzenleyen kişinin kimliği ise belli oldu. FBI saldırganın 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı. Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger Meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin öldüğünü bildirdi. Peki Trump’ın sağlık durumu nasıl? Trump’ın suikast girişiminden nasıl kurtuldu? İşte tüm detaylar.

1 / 8 Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve başkan adayı Donald Trump’a mitingde konuşma yaptığı sırada silahlı saldırı düzenlendi. FBI, Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Donald Trump'a suikast girişimini gerçekleştiren kişinin kimliği açıklandı.



2 / 8 Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Trump, eyaletin Butler şehrinde kürsüde konuşurken, yaklaşık 7 el silah sesine benzer patlama duyuldu. İlk patlamanın ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü. Patlamalar devam ederken, korumalar kürsüye atlayarak, Trump'ın etrafını sardı.

3 / 8 Patlamalar, mitinge katılan vatandaşlar arasında da paniğe neden oldu. Trump'ın, korumalar kendini kürsüden indirmeden önce sağ yanağında kanlar akarken, yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü. Miting alanında panik devam ederken, korumalar, Trump'ı acil olarak zırhlı aracına götürdü. Donald Trump, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum." ifadesini paylaştı.

4 / 8 Trump’ın sağlık durumu nası? Trump'ın sözcüsü: "Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor."

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Trump'a saldıranın kimliği belli oldu mu? Dünyayı sarsam saldırı girişimini kimin yaptığı merak edilirken, "Saldırgan kim?" sorusu yanıt bulmaya başladı. ABD medyasında yer alan haberlere göre; Trump'a suikast girişiminde bulunan şüpheli Pensilvanyalı 20 yaşında bir genç olan Thomas Matthew Crooks.

6 / 8 Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger Meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin öldüğünü bildirdi.

7 / 8 ABD Gizli Servisi: Eski ABD Başkanı Trump güvende ve koruma altında ABD Gizli Servisi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'daki seçim kampanyasında yaşadığı olaydan sonra koruma altına alındığını ve güvende olduğunu bildirdi. ABD Gizli Servis Sözcüsü Anthony Guglielmi, X sosyal medya hesabından, bir mesaj paylaştı.