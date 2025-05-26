TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'de en küçük ve en büyük evler hangi illerde? İşte metrekare lideri o ilimiz





Kullanım izinleri yeniden yükselişte

Yapı ruhsatı alınıp inşaatı yapılan binalarda yapı kullanma izin belgesi oranları ise yeniden yükselişe geçti.





Belediyeler tarafından 2025 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 18,1 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 1,9 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izledi.





Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı I. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı %21,3, daire sayısı %18,7 ve yüz ölçüm %24,7 azaldı.