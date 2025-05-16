Turkcell hisse başına ne kadar temettü verecek?

Borsa İstanbul'un önde gelen şirketlerinden Turkcell'in (TCELL) Genel Kurulu'nda temettü kararı onaylandı. Şirket’in toplam temettü dağıtım tutarı 8 milyar lira olarak belirlendi. Peki Turkcell ne kadar temettü dağıtacak? Turkcell hisse başına brüt ve net ne kadar temettü verecek?

1 /6 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) kâr payı dağıtımına ilişkin olağan genel kurul kararını paylaştı. Borsa İstanbul’un en büyük şirketlerinden Turkcell (TCELL) Genel Kurul’da temettü kararını onayladı. Turkcell’in toplam temettü dağıtım tutarı 8 milyar lira olarak belirlendi.

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Turkcell TCELL) ne kadar temettü dağıtacak? Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama göre; Turkcell, iki eşit taksit halinde pay başına brüt 3,6363636 TL, net 3,0909090 TL temettü dağıtacak. Taksitler 1,5454545 TL olarak ödenecek.



3 /6 Turkcell temettü ne zaman ödeyecek? Kar payının şirket tarafından ödeneceği tarih 20 Haziran 2025 ve 26 Aralık 2025 olarak açıklandı. Yani Turkcell, temettünün ilk taksitini 20 Haziran 2025’te, ikinci taksitini ise 26 Aralık 2025'te ödeyecek.

4 /6 İlk taksitin payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapacağı tarih 24 Haziran 2025, ikinci tarihin giriş yapacağı tarih ise 30 Aralık 2025 olacak.

5 /6 Temettü nedir? Temettü, şirketin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortakların pay alma hakkıdır. Borsada işlem gören şirketlerde kâr payı nakit ve/veya hisse senedi şeklinde dağıtılabilir.