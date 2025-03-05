



2025 model araçların piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil sektöründe hareketlilik yaşanıyor. Kredi oranlarındaki düşüş ve markaların sunduğu çeşitli kampanyalar, tüketicilerin otomobil alımına olan ilgisini artırıyor. Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu. Sıfır otomobil listelerinde şuanda Türkiye'deki en ucuz araba, Hyundai i10 975 bin 500 TL ile zirvede yer alıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Hyundai i10’u 984 bin 900 TL'lik fiyatı ile Fiat Egea takip ediyor. İşte araba modelleri güncel fiyat listesi: