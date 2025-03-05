Otomobil distribütörleri, ellerindeki araçları satmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalar, indirimli fiyatlar, takas avantajları veya finansman seçenekleri gibi farklı şekillerde olabiliyor. Artan fiyatlar nedeniyle, tüketiciler daha çok uygun fiyatlı veya kampanyalı araçlara yöneliyor. Türkiye'de en ucuza satılan otomobiller belli oldu. İşte Hyundai i10, Fiat Egea, Togg, Opel, Renault, Honda, Peugeot, Chery güncel fiyat listesi.
2025 model araçların piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil sektöründe hareketlilik yaşanıyor. Kredi oranlarındaki düşüş ve markaların sunduğu çeşitli kampanyalar, tüketicilerin otomobil alımına olan ilgisini artırıyor. Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu. Sıfır otomobil listelerinde şuanda Türkiye'deki en ucuz araba, Hyundai i10 975 bin 500 TL ile zirvede yer alıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Hyundai i10’u 984 bin 900 TL'lik fiyatı ile Fiat Egea takip ediyor. İşte araba modelleri güncel fiyat listesi:
Türkiye'de en ucuza satılan otomobiller listesi
Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale 1,769,000 TL
Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic 2,308,740 TL
BMW 120 M Sport Mild hybrid otomatik benzinli 140 bg 2,533,800 TL
Cupra Born 1,895,000 TL
Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp 984,900 TL
Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit 1,506,700 TL
Mercedes A200 AMG benzin, otomatik 2,592,000 TL
MG ZS Comfort 1.0 AT 111 ps 1,349,000 TL
Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel 1,190,900 TL
Honda City 1.5L VTEC Benzin Otomatik 1335000 TL
Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 975,000 TL
KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT 1,070,000 TL
Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1,440,000 TL
Peugeot E-208 GT 100kW 1,478,000 TL
Chery Omoda 5 Pro Vision 1,820,000 TL
Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 1,103,000 TL
Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp Style DSG 1,315,000 TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life 1,299,000 TL
Toyota Yaris Hybrid 1.5 Flame e-CVT 1,395,000 TL
TOGG V1 RWD Standart Menzil 1,440,000 TL
Lexus LBX Elegant Hybrid 2,090,000 TL
BYD DOLPHIN 1,284,500 TL