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Türkiye'de en ucuza satılan otomobiller belli oldu: Hyundai i10, Fiat Egea, Togg, Opel, Chery güncel fiyat listesi

Türkiye'de en ucuza satılan otomobiller belli oldu: Hyundai i10, Fiat Egea, Togg, Opel, Chery güncel fiyat listesi

11:585/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
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<p>Türkiye'de en ucuza satılan otomobiller hangileri?</p>
Türkiye'de en ucuza satılan otomobiller hangileri?

Otomobil distribütörleri, ellerindeki araçları satmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu kampanyalar, indirimli fiyatlar, takas avantajları veya finansman seçenekleri gibi farklı şekillerde olabiliyor. Artan fiyatlar nedeniyle, tüketiciler daha çok uygun fiyatlı veya kampanyalı araçlara yöneliyor. Türkiye'de en ucuza satılan otomobiller belli oldu. İşte Hyundai i10, Fiat Egea, Togg, Opel, Renault, Honda, Peugeot, Chery güncel fiyat listesi.


2025 model araçların piyasaya sürülmesiyle birlikte otomobil sektöründe hareketlilik yaşanıyor. Kredi oranlarındaki düşüş ve markaların sunduğu çeşitli kampanyalar, tüketicilerin otomobil alımına olan ilgisini artırıyor. Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu. Sıfır otomobil listelerinde şuanda Türkiye'deki en ucuz araba, Hyundai i10 975 bin 500 TL ile zirvede yer alıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Hyundai i10’u 984 bin 900 TL'lik fiyatı ile Fiat Egea takip ediyor. İşte araba modelleri güncel fiyat listesi:


Türkiye'de en ucuza satılan otomobiller listesi

Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale 1,769,000 TL


Audi A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 bg Advanced S Tronic 2,308,740 TL

BMW 120 M Sport Mild hybrid otomatik benzinli 140 bg 2,533,800 TL

Cupra Born 1,895,000 TL

Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp 984,900 TL

Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit 1,506,700 TL

Mercedes A200 AMG benzin, otomatik 2,592,000 TL

MG ZS Comfort 1.0 AT 111 ps 1,349,000 TL

Opel Corsa Edition 1.2 75 hp benzin manuel 1,190,900 TL

Honda City 1.5L VTEC Benzin Otomatik 1335000 TL

Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 975,000 TL

KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT 1,070,000 TL

Citroen C4 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 You 1,440,000 TL

Peugeot E-208 GT 100kW 1,478,000 TL

Chery Omoda 5 Pro Vision 1,820,000 TL


Renault Taliant Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 1,103,000 TL

Seat Ibiza 1.0 EvoTSI 115 hp Style DSG 1,315,000 TL

Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life 1,299,000 TL

Toyota Yaris Hybrid 1.5 Flame e-CVT 1,395,000 TL

TOGG V1 RWD Standart Menzil 1,440,000 TL

Lexus LBX Elegant Hybrid 2,090,000 TL

BYD DOLPHIN 1,284,500 TL

#Hyundai i10
#Fiat Egea
#Togg
#Opel
#otomobil fiyatları

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