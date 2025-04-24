Türkiye'de FAY hattı olmayan şehirler hangileri? Hangi iller depremden daha az etkilenir?

23 Nisan 2025’te İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlar, Marmara Denizi’nin altındaki aktif fay hatlarına dikkat çekti. Özellikle Kumburgaz Fayı yeniden gündeme gelirken, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür bu hattın "yüklenme" sürecinde olduğunu vurguladı. Görür, fayın gelecekte büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Vatandaşlar ise bir kez daha "Kumburgaz Fayı nereden geçiyor?" ve "Deprem riski düşük şehirler hangileri?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

1 /5 TÜRKİYE’DE DEPREM RİSKİ DÜŞÜK OLAN İLLER HANGİLERİ? Türkiye, dünyanın en aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağında yer alıyor. Ancak bazı iller, fay hatlarına uzak konumları sayesinde nispeten daha düşük deprem riski taşıyor.

2 /5 İşte fay hattı bulunmayan ve sismik açıdan daha güvenli kabul edilen iller: Aksaray Ankara Antalya Artvin Bartın Edirne Giresun Karaman Kastamonu Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Konya Mardin Nevşehir Niğde Rize Samsun Siirt Sinop Trabzon Yozgat Zonguldak

3 /5 KUMBURGAZ FAYI KİLİTLİ VE YÜKLENİYOR 23 Nisan 2025’te İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden Marmara Denizi altındaki aktif fay hatlarına çevrildi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının Kumburgaz Fay Zonu üzerinde meydana geldiğini açıkladı.

4 /5 Görür, bu bölgenin “kilitli bir fay” olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bu fay uzun süredir enerji biriktiriyor. Zaman zaman küçük depremler üretiyor. Yeri çok anlamlı, bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Kumburgaz Fayı yükleniyor.”