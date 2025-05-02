Türkiye'de görülmesi gereken 5 sakin kütüphane

Gürültüden uzak, huzurlu bir ortamda kitaplarla baş başa kalmak mümkün mü? Türkiye’nin dört bir yanında sessizliğiyle dikkat çeken, mimarisiyle büyüleyen ve kitap tutkunlarının uğrak noktası hâline gelen kütüphaneler, zihnini dinlendirmek isteyen okuyucular için ideal alanlar sunuyor. Peki, bu huzurlu bilgi merkezleri nerede?
Sessiz bir mekân sunmasının yanı sıra herkesin benzer amaçlarla bulunduğu bir yerdir kütüphane. Peki, Türkiye'de bulunan sessiz, sakin kütüphaneler nelerdir?
1. Beyazıt Devlet Kütüphanesi – İstanbul
1884 yılında Sultan II. Abdülhamid’in emriyle kurulan Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Osmanlı’dan günümüze uzanan en eski kütüphanelerden biri. Hem tarihi atmosferi hem de modern tasarımlı okuma salonları ile ziyaretçilerine sessiz ve konforlu bir okuma deneyimi sunuyor.
2. Millî Kütüphane – Ankara
Tüm vatandaşlara ve araştırmacılara açık olan bu kütüphane, Türkiye’nin en büyük bilgi merkezlerinden biri. 4 milyondan fazla yayını barındıran arşiviyle, özellikle sessizlik içinde çalışan öğrenciler ve akademisyenler için ideal bir ortam.
3. Yusuf Ağa Kütüphanesi – Konya
1795 yılında kurulan bu Osmanlı dönemi kütüphanesi, klasik kitap mimarisini günümüze taşıyor. El yazması eserler ve tarihi kitaplarla dolu rafları arasında sessiz bir okuma deneyimi mümkün. Geleneksel yapısıyla ruhen de dinginlik sunuyor.
4. İzmir Milli Kütüphanesi - İzmir
23 Nisan 1912’de Konak’ta açıldı. İçinde 700 bine yakın kitap, beş bine yakın dergi ve sekiz bin civarında gazeteden oluşan koleksiyon barındırıyor.
5. İnebey Yazma Eser Kütüphanesi - Bursa
Yıldırım Beyazıt döneminde yaptırılan medrese binasında bulunuyor. Kütüphane olarak 1969’da Orhan Camii’ndeki elyazması ve basılı eserlerin getirilmesiyle kullanılmaya başladı.