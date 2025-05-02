Türkiye'de görülmesi gereken 5 sakin kütüphane

2. Millî Kütüphane – Ankara

Tüm vatandaşlara ve araştırmacılara açık olan bu kütüphane, Türkiye’nin en büyük bilgi merkezlerinden biri. 4 milyondan fazla yayını barındıran arşiviyle, özellikle sessizlik içinde çalışan öğrenciler ve akademisyenler için ideal bir ortam.



