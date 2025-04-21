Türkiye'de kuraklık alarmı: Yağışlar yüzde 59 azaldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son 3 aylık kuraklık haritası, Türkiye'nin büyük bölümünde olağanüstü kuraklık yaşandığını ortaya koydu. 'Exceptionally Dry' (Son derece kuru) seviyesine ulaşan bölgelerde, yağışlardaki ciddi düşüş dikkat çekiyor. Meteorolojik veriler birçok şehirde ise son 30 yılın en kurak mart ayının yaşandığını gösteriyor.
2025 yılı Mart ayında, ülke genelinde yağış miktarı geçen yıla göre yüzde 59, uzun yıllar ortalamasına göre ise yüzde 53 oranında azaldı. Ege Bölgesi, yüzde 79’luk düşüşle en fazla yağış kaybının yaşandığı bölge oldu.
SON 30 YILIN EN KURAK AYI
Meteorolojik veriler, birçok şehirde son 30 yılın en kurak mart ayının yaşandığını gösteriyor. Ankara, metrekareye yalnızca 5,1 kilogram yağış alarak en az yağış kaydeden il olurken, Tunceli 89,2 kilogramla listenin zirvesinde yer aldı.
Mart ayında yağış miktarında en sert düşüş, yüzde 91 ile Manisa’da yaşandı. Öte yandan, nadir de olsa artış gösteren iller de var; Erzincan, geçen yıla göre yağışlarını yüzde 35 oranında artırarak olumlu bir tablo çizdi.
Kuraklık, yalnızca toplam yağış miktarını değil, yağışlı gün sayısını da etkiledi. Türkiye’de mart aylarında ortalama 11,3 gün yağış görülürken, bu yıl bu sayı 6,4 güne kadar geriledi.
İstanbul, İzmir, Konya, Eskişehir, Sakarya, Kocaeli ve Ankara gibi büyükşehirlerin de aralarında bulunduğu pek çok ilde son 35 yılın en düşük yağışları kaydedildi.
Uzmanlar, mevcut tabloyu ciddi bir alarm sinyali olarak değerlendiriyor. Uzun vadeli çözümler ve sürdürülebilir su yönetimi politikalarının hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.