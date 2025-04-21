Türkiye'de kuraklık alarmı: Yağışlar yüzde 59 azaldı





SON 30 YILIN EN KURAK AYI





Meteorolojik veriler, birçok şehirde son 30 yılın en kurak mart ayının yaşandığını gösteriyor. Ankara, metrekareye yalnızca 5,1 kilogram yağış alarak en az yağış kaydeden il olurken, Tunceli 89,2 kilogramla listenin zirvesinde yer aldı.





Mart ayında yağış miktarında en sert düşüş, yüzde 91 ile Manisa’da yaşandı. Öte yandan, nadir de olsa artış gösteren iller de var; Erzincan, geçen yıla göre yağışlarını yüzde 35 oranında artırarak olumlu bir tablo çizdi.





Kuraklık, yalnızca toplam yağış miktarını değil, yağışlı gün sayısını da etkiledi. Türkiye’de mart aylarında ortalama 11,3 gün yağış görülürken, bu yıl bu sayı 6,4 güne kadar geriledi.



