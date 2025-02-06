Türkiye’den hangi ülkeden ne kadar yabancı ayrıldı?

Türkiye'den ayrılan yabancılarda 7 bin 585 kişi ile Suriyeliler dördüncü, 5 bin 240 kişi ile İranlılar beşinci, 5 bin 37 kişi ile Ukraynalılar altıncı, 3 bin 977 kişi ile Libyalılar yedinci, 3 bin 196 kişi ile Somalililer sekizinci, 2 bin 755 kişi ile Ürdünlüler dokuzuncu, 1944 kişi ile Nijeryalılar onuncu oldu.