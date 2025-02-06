Türkiye nüfusu kaç? 2025 yılında Türkiye'nin nüfusu kaç oldu? sorusunun yanıtı belli oldu. TÜİK, 2025 Türkiye nüfusunu açıkladı. 2024'te bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artan nüfus oranının yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu. Peki, nüfusu en kalabalık iller hangileri? Nüfusu en düşük olan iller hangileri? İşte, 2025 güncel Türkiye nüfusu ve diğer detaylar...
Türkiye'nin 2025 yılındaki nüfus sayısına dair araştırmalar devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı verilerini açıkladı. Peki, Türkiye nüfusu kaç oldu 2025? 2025 yılında Türkiye'nin nüfusu ne kadar? İşte detaylar!
2025 TÜRKİYE NÜFUSU KAÇ MİLYON?
Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.
Erkek nüfus 42 milyon 853 bin 110 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 811 bin 834 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini ise kadınlar oluşturdu.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,3'ünü erkekler, yüzde 51,7'sini kadınlar oluşturdu.
NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 3,4 OLDU
Yıllık nüfus artış hızı 2023 yılında binde 1,1 iken, 2024 yılında binde 3,4 oldu.
TÜRKİYE'DE 40 İLİN NÜFUSU AZALDI
Ülkemizde 2023 yılında bir önceki yıla göre 10 ilin nüfusunda azalma görülürken, 2024 yılında 40 ilin nüfusunun azaldığı görüldü.
İSTANBUL'UN NÜFUSU KAÇ OLDU?
İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 45 bin 678 kişi artarak 15 milyon 701 bin 602 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 864 bin 49 kişi ile Ankara, 4 milyon 493 bin 242 kişi ile İzmir, 3 milyon 238 bin 618 kişi ile Bursa ve 2 milyon 722 bin 103 kişi ile Antalya izledi.
NÜFUSU EN AZ OLAN İL HANGİSİ?
Bayburt, 83 bin 676 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 86 bin 612 kişi ile Tunceli, 91 bin 354 kişi ile Ardahan, 142 bin 617 kişi ile Gümüşhane ve 156 bin 739 kişi ile Kilis takip etti.