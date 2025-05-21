Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandı. TUS tercihleri başladı. 2025-TUS 1. dönem uzmanlık öğrencisi kontenjanları kılavuzu yayımlandı. Peki TUS tercihleri nasıl yapılır, taban ve tavan puanlar ne oldu? İşte TUS birlikte kullanım protokol yapılan üniversite ve fakülte ile uzmanlık alanı, puan türü, genel kontenjan-YBU kontenjanına ilişkin detaylar.