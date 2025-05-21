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TUS tercih işlemleri başladı: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjanları ve taban puanları belli oldu

TUS tercih işlemleri başladı: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı kontenjanları ve taban puanları belli oldu

15:1821/05/2025, Çarşamba
G: 21/05/2025, Çarşamba
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<p>TUS tercih başvurusu</p>
TUS tercih başvurusu

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri başladı. Tercihler, 21-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak. 2025-TUS 1. dönem uzmanlık öğrencisi kontenjanları kılavuzu yayımlandı. Peki TUS tercihleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM TUS en küçük ve en yüksek puanları 2025.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2025 kontenjanları ÖSYM tarafından açıklandı. TUS tercihleri başladı. 2025-TUS 1. dönem uzmanlık öğrencisi kontenjanları kılavuzu yayımlandı. Peki TUS tercihleri nasıl yapılır, taban ve tavan puanlar ne oldu? İşte TUS birlikte kullanım protokol yapılan üniversite ve fakülte ile uzmanlık alanı, puan türü, genel kontenjan-YBU kontenjanına ilişkin detaylar. 

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN KADAR ALINACAK?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri başladı. Tercihler, 21-27 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, tercihlerini 21 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri, 27 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

ÖSYM TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini yaparken kılavuzda yer alan kontenjan bilgilerini ve Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı eğitici kadro durumlarını dikkate alacaklar. Tercih işlemleri yalnızca https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile yapılabilecek.


ÖSYM TUS TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYIN

TUS KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

Yerleştirme işleminde, 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. 2025-TUS 1. Dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

 2025-TUS 1. DÖNEM Uzmanlık Öğrencisi Kontenjanları

TUS birlikte kullanım protokol yapılan üniversite ve fakülte ile uzmanlık alanı, puan türü, genel kontenjan-YBU kontenjanı detayları için tıklayın

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