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Üniversite e-kayıt işlemleri başladı! Kayıtlar nasıl yapılacak? 2024-2025 e-Devlet üniversite e-kayıt ekranı

08:56 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Üniversite e-kayıt işlemleri bugün başladı. Üniversite kayıtları nasıl yapılır sorusu ve YKS yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt tarihleri öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversite e-kayıt işlemleri https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden gerçekleştirecek. Kayıt işlemleri ardından boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme süreci başlayacak. Peki, 2024 üniversite kayıtları nasıl, nereden yapılır? Üniversite kayıtları için hangi belgeler istenir? İşte 2024-2025 e-Devlet üniversite e-kayıt ekranı

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Üniversite adayları için sıra üniversite kayıt takviminde! Öğrenciler kayıtlarını elektronik olarak e-Devlet üzerinden yapabildiği gibi kuruma giderek de işlemi gerçekleştirebilior. Peki, üniversite e-kayıt işlemleri nasıl, nereden yapılacak? İşte, üniversite kayıt tarihleri...

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI BAŞLADI MI?


Üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Aynı gün başlayacak elektronik kayıtlar ise 21 Ağustos'ta sona erecek. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar hesaplanarak, ek yerleştirme takvimi açıklanacak..

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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?


Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.


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Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.


Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin açıklanan tarihler arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

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Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.

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ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?


e-Kayıt yaptırmak isteyenler YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu birçok hizmetin yer aldığı sayfada bulunan "Üniversite e-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden işlem yapabiliyor.

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E-DEVLET ÜNİVERSİTE KAYIT EKRANI

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ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN GERELİ BELGELER


1- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi


2- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.


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3- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)


4- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

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5- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge


6- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

#üniversite kayıtları
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#e-devlet
#üniversite kayıt işlemleri
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