YKS tercihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu süreçte adaylar, puanlarına ve başarı sıralamalarına göre tercih yapmaları gereken bölümleri belirlemeye çalışıyorlar. Peki, YKS tercihleri taban puana göre mi, yoksa başarı sırasına göre mi yapılmalı?
YKS Tercihleri: Taban Puana mı Yoksa Başarı Sırasına Göre mi Yapılmalı? sorusuna üniversite tercihini yapmaya hazırlanan adaylar tarafından merak ediliyor. Üniversite tercihi yaparken en önemli sorulardan biri, tercihlerin taban puana mı yoksa başarı sırasına göre mi yapılması gerektiğidir. YKS tercihleri yapılırken taban puan mı yoksa başarı sırası mı dikkate alınmalı? Bu haberde, doğru tercih stratejisi için önemli ipuçlarını bulabilirsiniz. YKS 2024 tercih dönemi ve tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında mutlaka konunun uzmanlarından bilgi edinin.
Taban Puan Nedir?
Taban puan, bir bölüme yerleşen en son öğrencinin puanıdır. Taban puanlar, her yıl değişiklik gösterebilir ve bir bölümün popülerliğine, kontenjanına ve o yılki sınavın zorluk derecesine bağlı olarak dalgalanabilir. Ancak, sadece taban puanlara bakarak tercih yapmak yanıltıcı olabilir.
Başarı Sırası Nedir?
Başarı sırası, adayın sınavda elde ettiği sıralamadır. Bu sıra, adayın diğer tüm adaylar arasında kaçıncı olduğunu gösterir. Üniversite tercihlerinde başarı sırası, taban puana göre daha güvenilir bir kriter olarak kabul edilir. Çünkü başarı sırası, adayın performansını doğrudan yansıtır ve yıl içindeki değişikliklerden daha az etkilenir.
Üniversite tercihi taban puana göre mi başarı sırasına göre mi yapılmalı?
Adaylar, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunmalı. YKS tercihlerinde, geçen yılın sıralamaları önemli bir faktör olmalı. Daha detaylı incelemeler için güncellenen YÖK ATLAS verilerine göz atılmalı. YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek.
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Tercih Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?
Başarı Sırasını Göz Önünde Bulundurun: Tercihlerinizi yaparken, başarı sıranızı dikkate almanız daha sağlıklı bir tercih yapmanızı sağlar. Özellikle yüksek başarı sırası gerektiren bölümler için başarı sırası taban puana göre daha belirleyici olabilir.
Taban Puanları İnceleyin: Taban puanlar, bölümün önceki yıllardaki popülerliği hakkında bilgi verir. Ancak, sadece taban puana odaklanmak yerine başarı sırasını da dikkate almak önemlidir.
Gerçekçi Olun: Tercihlerinizi yaparken, ulaşabileceğiniz ve sizi mutlu edecek bölümleri hedefleyin. Gerçekçi tercihler yapmak, yerleşme olasılığınızı artırır.
Kontenjanları Kontrol Edin: Bölümlerin kontenjanlarını inceleyerek, bu yılki yerleşme şansınızı değerlendirebilirsiniz. Kontenjanların artması veya azalması, yerleşme şansınızı etkileyebilir.
Uzman Görüşü Alın: Tercih danışmanlarından veya rehber öğretmenlerden yardım almak, daha bilinçli tercihler yapmanıza yardımcı olabilir.
Tercih Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Unsurlar:
İlgi alanlarınız: Hangi bölümü okumak istediğinizi ve hangi alanda çalışmak istediğinizi iyi düşünün.
Yetenekleriniz: Hangi derslerde daha başarılı olduğunuzu ve hangi konularda yeteneğiniz olduğunu göz önünde bulundurun.
Meslek imkanları: Tercih edeceğiniz bölümün iş imkanlarını araştırın.
Üniversitenin lokasyonu: Üniversitenin size uygun bir şehirde olması da önemli bir kriterdir.