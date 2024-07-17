YKS Tercihleri: Taban Puana mı Yoksa Başarı Sırasına Göre mi Yapılmalı? sorusuna üniversite tercihini yapmaya hazırlanan adaylar tarafından merak ediliyor. Üniversite tercihi yaparken en önemli sorulardan biri, tercihlerin taban puana mı yoksa başarı sırasına göre mi yapılması gerektiğidir. YKS tercihleri yapılırken taban puan mı yoksa başarı sırası mı dikkate alınmalı? Bu haberde, doğru tercih stratejisi için önemli ipuçlarını bulabilirsiniz. YKS 2024 tercih dönemi ve tercih yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında mutlaka konunun uzmanlarından bilgi edinin.