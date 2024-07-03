Temmuzda vaiz, imam, müezzin maaşları ne kadar oldu, kaç TL?





TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.