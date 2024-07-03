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Temmuz'da vaiz, imam, müezzin maaşları ne kadar oldu, kaç TL, ne zaman yatacak? 2024 yeni imam, vaiz, müezzin din görevlisi güncel maaşları

12:21 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Vaiz, imam, müezzin maaşları TÜİK’in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla belli oldu. 7. Dönem toplu sözleşme kararına göre devlet memurlarının maaşlarına yüzde 10 zammın yanı sıra enflasyon farkı oranında zam yansıtılacak. Peki, vaiz, imam, müezzin maaşları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel Temmuz 2024 vaiz, imam, müezzin maaşları!

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Vaiz, imam, müezzin maaşı 2024 Temmuz zammı ile belirlendi. Kamu kurumlarında imam, müezzin ve vaiz olarak görev yapanlar yeni ve zamlı maaşlarını öğrenmek için gözlerini enflasyon farkına çevirdi. Haziran enflasyonu 3 Temmuz 2024 TÜİK tarafından açıklandı. 

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Temmuzda vaiz, imam, müezzin maaşları ne kadar oldu, kaç TL?


TÜİK tarafından 6 aylık enflasyon rakamları açıklandı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de yüzde 10'luk sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 olacak.

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1’e 4 derecesindeki bir vaizin maaşı 41.582 TL’den 49.611,48 TL’ye yükselecek.

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6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73


Ocak ayında özellikle maaş artışlarının etkisiyle yüzde 6,70 olarak gerçekleşen enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18, mayıs ayında yüzde 3,37 oldu. Haziran ayında ise bu rakam 1,64 oldu. Bununla beraber 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

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6 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE ZAM HESAPLAMA TABLOSU


6 aylık enflasyon: Yüzde 24,73

6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 24,73

Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

Memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19,30

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