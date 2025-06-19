Son zamanlarda vergi affı beklentileri, mükellefler arasında merak konusu oldu. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın olası yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığına dair söylentiler, gündemi meşgul ediyor. Peki, geçmiş dönem borçları silinecek mi, gecikme zamları ve faizlerini kapsayabilecek yeni bir vergi affı gelecek mi? İşte Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi affı olacak mı? sorusuna verdiği cevap.

1 /5 Son günlerde kamuoyunda sıkça konuşulan konuların başında vergi affı yer alıyor. Bazı meslek gruplarında vergi affı olacağı iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Yeni vergi affı iddiaları hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığın’dan son dakika açıklaması geldi. Peki, vergi affı gelecek mi? İşte, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıklaması.

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Vergi affı gelecek mi? Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi affı çalışmalarına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün bazı meslek mensuplarınca sosyal medya platformlarında vergi affı çalışmalarının yapıldığı, yakın zaman içinde kamuoyuna açıklanacağı yönünde gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.



3 /5 Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak kamuoyunda vergi affı olarak da adlandırılan yapılandırma kanunu içerikli herhangi bir düzenlemeye yönelik çalışmamız bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşımlar tamamen asılsız ve mükelleflerimizi yanıltmaya yönelik bir nitelik taşımaktadır.

4 /5 Nitekim konu ile ilgili olarak 17 Nisan 2025 tarihinde Bakanlığımız internet sitesinde de bu yönde bir çalışma olmadığı, vatandaşlarımızın yalnızca Bakanlığımızın resmi kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmeleri gerektiği hususu önemle hatırlatılmıştır.