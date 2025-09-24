VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı üniversite burs başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Üniversite burs tarihleri ise ilerleyen günlerde netleşecek.

VGM’den yapılan duyuruda, üniversite (önlisans/lisans) öğrencilerine yönelik burs başvurularının YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirleneceği bildirildi. Tarihler netleştiğinde adaylar www.vgm.gov.tr adresi üzerinden bilgilendirilecek.

Ayrıca yabancı uyruklu öğrencilerin burs başvuruları için de tarihler ilerleyen günlerde açıklanacak. Tüm değerlendirme ve sonuç süreçlerine ilişkin duyurular yine VGM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.