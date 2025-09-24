Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı burs başvurularıyla ilgili takvimi açıkladı. Ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak. Peki VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 VGM bursu ne kadar?
VGM ortaöğrenim burs başvuruları başladı mı?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı burs başvurularıyla ilgili takvimi açıkladı. Ortaöğrenim burs başvuruları 1 Ekim – 15 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacak.
VGM üniversite burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), 2025-2026 eğitim yılı üniversite burs başvuru tarihleri henüz netleşmedi. Üniversite burs tarihleri ise ilerleyen günlerde netleşecek.
VGM’den yapılan duyuruda, üniversite (önlisans/lisans) öğrencilerine yönelik burs başvurularının YKS ve DGS ek yerleştirme tarihlerine göre belirleneceği bildirildi. Tarihler netleştiğinde adaylar www.vgm.gov.tr adresi üzerinden bilgilendirilecek.
Ayrıca yabancı uyruklu öğrencilerin burs başvuruları için de tarihler ilerleyen günlerde açıklanacak. Tüm değerlendirme ve sonuç süreçlerine ilişkin duyurular yine VGM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.
VGM üniversite bursundan kimler yararlanamaz?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.