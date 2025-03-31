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Volkan Konak öldü mü, neden öldü son dakika? Volkan Konak'ın hastalığı...

Volkan Konak öldü mü, neden öldü son dakika? Volkan Konak'ın hastalığı...

10:1231/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konser veren sanatçı Volkan Konak, sahnede şarkı söylediği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Kalp masajı yapılarak ilk müdahalesi yapılan Konak, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne'de verdiği konser sırasında aniden fenalaştı.

Sahnede rahatsızlanan Konak'a ilk müdahale konser alanında yapıldı.

Kalp masajı uygulandığı öğrenilen usta sanatçı, hızla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konak, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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