KKTC'de konser veren sanatçı Volkan Konak sahnede fenalaştı. Yere yığılan şarkıcıya ilk müdahale sahnede yapıldı. Kalp masajı yapılan Volkan Konak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Volkan Konak hayatını kaybetti. Volkan Konak'a kalp masajı yapılan anlar kameraya yansımıştı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir otelde sahne alan Volkan Konak konser sırasında fenalaştı. İlk müdahalesi konseri izleyenler tarafından yapılan Konak, daha sonra çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Volkan Konak’ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, KKTC'deki konseri sırasında rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Konak hakkında yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17’de Mağusa Devlet Hastanesi’ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır."
Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Volkan Konak'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Sanatçı 00.17’de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42’de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir."
Volkan Konak sahnede böyle fenalaşmıştı.