Volkswagen eriyor! Hisseleri bir yılda yüzde 15'ten fazla değer kaybetti

Volkswagen, yaptığı açıklamada 2024 finansal beklentilerini revize etti. Daha önce yüzde 6,5-7 olan kar marjı tahmini, yüzde 5,6'ya çekildi ve bu da yaklaşık 18 milyar avro kar anlamına geliyor. Küresel araç teslimat hedefi de yüzde 3 artış beklentisinden vazgeçilerek, 9 milyon araca indirildi.