Volkswagen eriyor! Hisseleri bir yılda yüzde 15'ten fazla değer kaybetti

Alman otomobil devi Volkswagen, tarihinin en zorlu dönemlerinden geçiyor. 2023 yılı itibarıyla şirketin hisseleri yüzde 15 değer kaybederken, 2021'de 129 milyar avro olan piyasa değeri, 52 milyar avroya kadar düştü. Volkswagen Grubu, iki buçuk ay sonra kâr tahminlerini tekrar düşürürken, şirketin borsadaki payları satış baskısına maruz kaldı.
Volkswagen, yaptığı açıklamada 2024 finansal beklentilerini revize etti. Daha önce yüzde 6,5-7 olan kar marjı tahmini, yüzde 5,6'ya çekildi ve bu da yaklaşık 18 milyar avro kar anlamına geliyor. Küresel araç teslimat hedefi de yüzde 3 artış beklentisinden vazgeçilerek, 9 milyon araca indirildi.
HEDEFLENEN BÜYÜMEYİ YAKALAYAMADI
Geçen yıl 322 milyar avro değerinde araç satışı gerçekleştiren Volkswagen, 2024 yılı için beklenen yüzde 5'e varan büyümenin artık mümkün olmadığını duyurdu. Şirket, satış gelirlerinin yüzde 0,7 düşüşle 320 milyar avro civarında olacağını öngörüyor.
AVRUPA'DAKİ EKONOMİK DURGUNLUK ETKİLEDİ
Volkswagen’in en büyük problemlerinden biri, Avrupa'daki ekonomik durgunluk ve yüksek enerji maliyetleri. Bu sebeple, şirket Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatma kararı aldı.
30 yıllık istihdam koruma anlaşması 5 yıl erken sonlandırılacak ve 15 bin kişinin işten çıkarılması bekleniyor. Bu süreçte iki fabrikanın kapatılmasının maliyetinin 3-4 milyar avro arasında olacağı tahmin ediliyor.
PİYASA DEĞERİNDE SERT DÜŞÜŞ
Volkswagen hisseleri, finansal beklentilerin düşürülmesinin ardından yüzde 3’ten fazla gerileyerek 94,10 avroya düştü. 2021'de 245 avro olan hisse değeri, bugüne kadar önemli ölçüde eridi. Şirketin piyasa değeri de 52 milyar avroya kadar gerileyerek, kayda değer bir düşüş yaşadı.