Günümüzde milyonlarca kişi için vazgeçilmez olan WhatsApp, bazen bir dokunuşla önemli mesajları kaybetmenize neden olabiliyor. Bu rehberde, iPhone ve Android cihazlar için silinen WhatsApp mesajlarını nasıl geri getirebileceğinizi adım adım anlatıyoruz.
Günümüzde milyonlarca kişi için vazgeçilmez olan WhatsApp, bazen bir dokunuşla önemli mesajları kaybetmenize neden olabiliyor. İster bir belge, ister ses kaydı, ister yıllar öncesine ait bir sohbet olsun... Yanlışlıkla sildiğiniz bir mesaj, çok şey ifade edebilir. Peki, “WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl geri getirilir?
WhatsApp hem Android hem de iPhone kullanıcılarına mesaj kurtarma konusunda bazı etkili çözümler sunuyor. Ancak bu yöntemlerin işe yaraması için önceden yapılmış bir yedekleme şart. Şimdi gelin, hangi adımları izlemeniz gerektiğini platform bazında birlikte inceleyelim.
IPHONE’DA SİLİNEN WHATSAPP MESAJLARINI GERİ GETİRME
Adım 1: WhatsApp uygulamasını iPhone’unuzdan silin.
Adım 2: App Store üzerinden yeniden yükleyin.
Adım 3: Telefon numaranızı doğrulayın.
Adım 4: "Yedeği Geri Yükle" seçeneğine dokunun.
Adım 5: Yedekleme işlemi tamamlandığında sohbetleriniz geri gelecektir.
Not: Bu işlem yalnızca iCloud yedeğiniz varsa işe yarar. WhatsApp > Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği yolunu izleyerek iCloud yedeğinizin olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
ANDROID TELEFONDA SİLİNEN WHATSAPP MESAJLARINI GERİ GETİRME
Google Drive Yedeği ile Mesaj Kurtarma
Adım 1: WhatsApp’ı cihazınızdan kaldırın.
Adım 2: Google Play Store üzerinden tekrar yükleyin.
Adım 3: Numaranızı doğrulayın.
Adım 4: "Google Drive Yedeği" seçeneğinden geri yükleyin.
Adım 5: Sohbet geçmişiniz geri yüklenecektir.
YEREL YEDEK İLE GERİ GETİRME (TELEFON HAFIZASINDAN)
Adım 1: Dosya Yöneticisi uygulamasını açın.
Adım 2: WhatsApp > Databases klasörüne gidin.
Adım 3: “msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt14” dosyasını bulun.
Adım 4: İlgili dosyanın adını “msgstore.db.crypt14” olarak değiştirin.
Adım 5: WhatsApp’ı silin ve yeniden yükleyin.
Adım 6: “Yerel Yedekten Geri Yükle” seçeneğini kullanın.
WHATSAPP MESAJLARINIZI KAYBETMEMEK İÇİN NE YAPMALI?
- Düzenli yedekleme yapın: iPhone kullanıcıları iCloud, Android kullanıcıları ise Google Drive veya yerel yedekleme özelliğini aktif etmelidir.
- Haftalık veya günlük yedeklemeyi tercih edin.
- WhatsApp ayarlarından yedekleme tarihini kontrol edin.
iCloud, Google Drive ve yerel yedekleme yöntemleri sayesinde yanlışlıkla sildiğiniz mesajları geri getirmek mümkün. Ancak bu işlemlerin işe yaraması için öncesinde yedekleme yapılmış olması şart. Bugün WhatsApp ayarlarınızı kontrol etmeyi unutmayın; gelecekte pişman olmamak için hazırlıklı olun.