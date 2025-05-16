Günümüzde milyonlarca kişi için vazgeçilmez olan WhatsApp, bazen bir dokunuşla önemli mesajları kaybetmenize neden olabiliyor. İster bir belge, ister ses kaydı, ister yıllar öncesine ait bir sohbet olsun... Yanlışlıkla sildiğiniz bir mesaj, çok şey ifade edebilir. Peki, “WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl geri getirilir?