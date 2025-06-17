Aracın iç mekanında ise IMOS 3.6.0 adı verilen gelişmiş bir kokpit sistemi bulunuyor. Bu sistem, DeepSeek tarafından geliştirilen büyük dil modelleriyle entegre çalışarak kullanıcılara daha gelişmiş bir deneyim vadediyor.

Bu yenilikler ve Xiaomi'nin yeni modeli öncesindeki stratejik hamle, Çin elektrikli araç pazarındaki dinamizmi gözler önüne seriyor. Yeni LS7, tamamen elektrikli bir SUV olarak öne çıkıyor.