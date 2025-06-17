Xiaomi, elektrikli araç pazarındaki iddiasını sürdürerek Xiaomi YU7 adında yeni bir elektrikli SUV modelini tanıttı. Daha önce piyasaya sürdüğü SU7 sedan modelinden sonra, YU7 ile SUV segmentine de güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Boyut olarak YU7, 4999 mm uzunluk, 1996 mm genişlik ve 1600 mm yükseklik ve 3000 mm dingil mesafesi ile dikkat çekiyor. Peki YU7 özellikleri nasıl, fiyatı ne kadar?
Çin merkezli akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi Xiaomi, YU7 model aracı, dün başkent Pekin’deki 13 showroomda görücüye çıktı. Şirketin geçen sene SU7 sedan tipi spor aracı piyasaya sunmuştu. Çin merkezli akıllı telefon ve elektronik cihaz üreticisi Xiaomi, dünyanın en zengin insanı Elon Musk’ın Tesla’sı ile de dünyanın en büyük otomotiv piyasasında rekabet ediyor. Şirketin geçen sene piyasaya sunulan SU7 sedan tipi spor aracı, aralık ayından bu yana aylık bazda Tesla’nın Model 3’ünden daha fazla satıyor.
XIAOMI YU7 ÖZELLİKLERİ NELEDİR?
YU7, SU7 sedan ile paylaşılan Xiaomi'nin Modena platformu üzerine inşa edilmiş 5,0 metre (16,4 ft) uzunluğunda orta büyüklükte bir crossover SUV'dur.
Tamamen elektrikli bu SUV, ön ve arka akslara yerleştirilmiş çift motorla donatıldı. Ön motor 200 kW, arka motor ise 379 kW maksimum güç üretiyor. Bu güçlü kombinasyon sayesinde LS7, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,9 saniyede ulaşıyor ve maksimum hızı 239 km/s olarak belirtiliyor.
Yeni LS7, 100 kWsa kapasiteli NMC batarya paketiyle geliyor ve CLTC standardına göre 700 kilometreye kadar menzil sunuyor. Yüksek hızlı şarj desteği sayesinde, bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşması sadece 17 dakika sürüyor.
Aracın iç mekanında ise IMOS 3.6.0 adı verilen gelişmiş bir kokpit sistemi bulunuyor. Bu sistem, DeepSeek tarafından geliştirilen büyük dil modelleriyle entegre çalışarak kullanıcılara daha gelişmiş bir deneyim vadediyor.
Bu yenilikler ve Xiaomi'nin yeni modeli öncesindeki stratejik hamle, Çin elektrikli araç pazarındaki dinamizmi gözler önüne seriyor. Yeni LS7, tamamen elektrikli bir SUV olarak öne çıkıyor.
Gücünü ön ve arka akslara yerleştirilmiş çift motordan alıyor. Ön motor 200 kW, arka motor ise 379 kW maksimum güç üretiyor. Bu güçlü kombinasyon sayesinde araç, 0'dan 100 km/s hıza sadece 3,9 saniyede ulaşırken, maksimum hızı 239 km/s olarak belirtiliyor.
100 kWsa kapasiteli NMC batarya paketi ile donatılan LS7, CLTC standardına göre 700 kilometreye kadar menzil sunuyor. Yüksek hızlı şarj desteği sayesinde, bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluluğa ulaşması yalnızca 17 dakika sürüyor.
Aracın iç mekanında ise IMOS 3.6.0 adı verilen gelişmiş bir kokpit sistemi dikkat çekiyor. Bu sistem, DeepSeek tarafından geliştirilen büyük dil modelleriyle entegre bir şekilde çalışarak sürücülere ve yolculara daha gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
XIAOMI YU7 NE KADAR OLACAK?
Başlangıç fiyatı yaklaşık 34 bin 750 dolar (1 milyon 370 bin TL + vergiler) olarak tahmin edilen Xiaomi YU7, boyut, menzil ve güç açısından üstün performans sunarak Tesla Model Y'ye güçlü bir rakip olarak konumlandırılıyor.