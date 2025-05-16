XİAOMİ'DEN KÖTÜ HABER: Bu 7 telefon artık güncelleme almayacak

Xiaomi, destek listesini güncelledi. Haziran 2025 itibarıyla 7 Redmi ve POCO modeline artık Android güncellemesi ve güvenlik yaması verilmeyecek. Bu telefonlara sahipseniz kötü haber kapıda olabilir.
Güncellemeler, akıllı telefonların güvenliğini koruması ve performansını sürdürmesi için kritik öneme sahip. Ancak her cihazın bir ömür süresi var ve bu süre dolduğunda üreticiler desteği kesebiliyor. Xiaomi de bu kapsamda yeni bir liste paylaştı. Özellikle Türkiye'de yoğun ilgi gören Redmi ve POCO markalı 7 model, kısa süre içinde resmi olarak destek dışı kalacak. Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz, yazılım tarafında artık yalnız kalacaksınız.
Haziran 2025’te Güncelleme Almayacak Xiaomi Modelleri
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi K50i
- Redmi K40S
- POCO X4 GT
- POCO C40
- POCO F4
XİAOMİ NEDEN BU KARARI ALIYOR?
Şirketin güncelleme politikası, donanımsal sınırları aşan eski modellerin yazılımsal yükten arındırılması üzerine kurulu. Bu kararlar, hem kaynak yönetimi hem de yeni cihazlara geçişi teşvik etme amacı taşıyor. Listede yer alan tüm modellerin 2022 yılında piyasaya sürülmüş olması da dikkat çekiyor.