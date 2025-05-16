XİAOMİ'DEN KÖTÜ HABER: Bu 7 telefon artık güncelleme almayacak

Güncellemeler, akıllı telefonların güvenliğini koruması ve performansını sürdürmesi için kritik öneme sahip. Ancak her cihazın bir ömür süresi var ve bu süre dolduğunda üreticiler desteği kesebiliyor. Xiaomi de bu kapsamda yeni bir liste paylaştı. Özellikle Türkiye'de yoğun ilgi gören Redmi ve POCO markalı 7 model, kısa süre içinde resmi olarak destek dışı kalacak. Eğer bu cihazlardan birine sahipseniz, yazılım tarafında artık yalnız kalacaksınız.