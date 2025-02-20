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Yarın Düzce'de okullar tatil mi? Düzce Valiliği duyurdu

Yarın Düzce'de okullar tatil mi? Düzce Valiliği duyurdu

22:3320/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kar yağışının etkili olduğu Düzce'de tatil ile ilgili son dakika açıklama valilikten geldi. Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk ve kar yağışlı hava Düzce'de de görüldü. Peki Düzce'de yarın 21 Şubat okullar tatil edildi mi?

Kar yağışı Düzce'yi de vurdu. Özellikle akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından yarın da beklenen yağışlarla birlikte okullar için karar verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamalar haberimizde.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ? 21 ŞUBAT


Düzce'de etkili olan kar yağışı sebebiyle yarın (21 Şubat) eğitim öğretime bir gün ara verildi.


Vali Selçuk Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik tahminlere göre il genelinde yoğun kar yağışının yarın da süreceğinin tahmin edildiğini belirtti.

Kar ile buzlanma riskinin de bulunduğunun altını çizen Vali Aslan, "21 Şubat Cuma ilimiz genelinde resmi, özel tüm yaygın ve örgün eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.

Vali Aslan, engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin de bir gün idari izinli sayılacağını bildirdi.



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