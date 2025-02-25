ARTVİN'DE OKULLAR YARIN TATİL Mİ?





Artvin'de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava şartları, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Artvin Valiliği, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığını duyurdu.





Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, Artvin genelinde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve soğuk hava şartlarının bugün de devam edeceği belirtildi. Bu durum, özellikle buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi amacıyla alınan bir önlem olarak eğitime verilen ara süresinin 26 Şubat 2025 Çarşamba günü bir gün daha uzatılması kararlaştırıldı.

Artvin il sınırları içindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları ve özel eğitim kurumları) 26 Şubat'ta da eğitim faaliyetlerinin yapılmayacağı açıklandı. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunan personel de idari izinli sayılacak.





Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve yol güvenliği konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı. Özellikle trafikte yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.