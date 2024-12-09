Kar tatili haberleri ve son dakika okul tatili açıklamaları veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi ve birçok ilde kar ve sağanak yağışın etkisini sürdirmesinin ardından bazı illerde eğitime ara veriliyor. Haftaiçinde okulların tatil edildiği illerde yarın da okulların tatil edilip edilmeyeceği sorusu merak kazandı. Bu noktoda vatandaşlar valiliklerden gelen son dakika açıklamalarına yöneldi. Peki, Yarın 10 Aralık Salı günü okullar tatil olacak mı? Hangi iller ve ilçelerde yarın okullar tatil olacak? İşte MEB ve il valilikleri tarafından yapılan son dakika kar tatili açıklamaları...

1 /23 Ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava ulaşımda ve eğitimde aksamaların yaşanmasına neden oluyor. Bugün yurdun iç kesimlerinde etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle 10 Aralık Salı günü (Yarın) okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 10 Aralık Salı (Yarın) hangi il ve ilçelerde okullar tatil edilecek?

2 /23 10 ARALIK SALI HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

10 Aralık Salı günü okulların tatil olduğu il henüz olmadı. Ancak Valiliklerden gelen son dakika açıklamaları ile haberimizi güncelleyeceğiz.













3 /23 10 ARALIK'TA KAR TATİLİ İLAN EDİLEN İL VE İLÇELER

Kar yağışı nedeniyle 10 Aralık Salı günü tatil olan illerde yarın okul olup olmadığı merak konusu. Türkiye’nin büyük bölümünde kar yağışı etkili oluyor. Gün içerisinde şiddetli kar ve tipi nedeniyle birçok kentte eğitime bir gün ara verilebilir.









4 /23 ARTVİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Artvin ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



5 /23 ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

















6 /23 AMASYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Amasya ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

7 /23 ÇORUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Çorum ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.





8 /23 TOKAT'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Tokat ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



9 /23 ÇANKIRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Çankırı ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.





10 /23 KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kastamonu ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.





11 /23 NİĞDE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Niğde ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

12 /23 TRABZON'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.











13 /23 BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.





14 /23 SAMSUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Samsun'da şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



15 /23 ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum'da şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.







16 /23 SİVAS'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.













17 /23 KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kırşehir ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

















18 /23 KARAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Karaman'da şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.







19 /23 KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

20 /23 KARS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kars ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

21 /23 VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van ilinde şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

22 /23 BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Bingöl'de şu an için kar tatiliyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Hava koşullarının gelişimine bağlı olarak, il genelinde kar yağışının etkisi artarsa, yerel yönetimler tarafından tatil kararı alınıp alınmayacağına dair bilgilendirme yapılacaktır. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri takip ederek, tatil durumu hakkında en son bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.