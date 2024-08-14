Yarısı Bizden Kampanyası her konut/işyeri için ne kadar hibe ve kredi ödenecek?

Hak sahibinin bir konutu için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin TL kredi verilecek. Hak sahibinin bir dükkanı için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi, diğer her bir dükkanı için ise 700 bin TL kredi desteği sağlanacak.

Bakanlık Yarısı Bizden ödemesini hak sahibine mi yükleniciye mi yapacak?

Ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılacak.







