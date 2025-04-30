İstanbul’da TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek, konutlarda son durum nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: "İstanbul başta olmak üzere 81 vilayetimizin hepsini depreme karşı dayanıklı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. 1 milyon 547 konut ürettik. Sahada 1 milyona yakın konutun dönüşümü halen devam ediyor. İstanbul'da ulaşım altyapısını güçlendirdik. Millet bahçelerimizin geçen hafta ne kadar önemli olduğunu gördük. Kağıthane Has Bahçe'de milletimiz çadırlarını kurmuş, sabahlamaya hazırlanırken biz de belediyemizin restoranında onlarla çay içtik. Orası millet bahçesiydi. Bu millet bahçelerini sağ olsun başta Murat Kurum kardeşim başta olmak üzere il ve ilçe belediyelerimiz yapıyorlar.