"Yarısı Bizden" kampanyası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırmayı amaçlayan bir destek programıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm desteklerinin artırıldığını duyurdu. “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında 700 bin lira olarak verilen destek tutarının yükseltildiğini açıkladı. Peki yeni yarısı bizden kampanyası desteği ne kadar oldu? İşte kentsel dönüşüm kredi ve taşınma destek tutarları.
Yarısı Bizden" kampanyası, İstanbul'daki riskli binaların dönüşümünde devletin önemli bir mali destek sağladığı ve yerinde dönüşümü teşvik ettiği bir programdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada kentsel dönüşüm desteklerinin artırıldığının müjdesini verdi. Peki “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında verilen destek tutarı ne kadar oldu?
Yarısı bizden kampanyası desteği ne kadar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarısı bizden kampanyasındaki hibelerimizi artırıyoruz. Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya; yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'daki bir evin dönüşümü için toplam destek miktarını 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz." ifadelerini kullandı.
İstanbul’da TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek, konutlarda son durum nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: "İstanbul başta olmak üzere 81 vilayetimizin hepsini depreme karşı dayanıklı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. 1 milyon 547 konut ürettik. Sahada 1 milyona yakın konutun dönüşümü halen devam ediyor. İstanbul'da ulaşım altyapısını güçlendirdik. Millet bahçelerimizin geçen hafta ne kadar önemli olduğunu gördük. Kağıthane Has Bahçe'de milletimiz çadırlarını kurmuş, sabahlamaya hazırlanırken biz de belediyemizin restoranında onlarla çay içtik. Orası millet bahçesiydi. Bu millet bahçelerini sağ olsun başta Murat Kurum kardeşim başta olmak üzere il ve ilçe belediyelerimiz yapıyorlar.
CHP'nin böyle millet bahçelerini bulamazsınız. Hizmete açtığımız 291 millet bahçemizden her gün 20 milyon insanımız istifade ediyor. Afet anlarında vatandaşımızın büyük çoğunluğu millet bahçelerine koşuyor. Dar gelirli kardeşlerimizi yuvaya kavuşturacak projelere önem verdik. Proje kapsamında İstanbul'da 50 bin konutun inşasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. TOKİ geçen yıl ihaleleri tamamladı. Yaklaşık 5 aylık süreçte 3 bin 900 konut bitme aşamasına geldi. Kalan 24 bin 109'un inşası ise devam ediyor. 50 bin konut tamamlandığında vatandaşımız güvenli konutlara kavuşacak. İstanbul'un bir çok ilçesine parmakla gösterilen projeler kazandırdık." dedi.
YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA KREDİ ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
Kredi taksitleri yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıla kadar vadeli kredi ödemelerinin ilk yılında faiz uygulanmıyor. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılacak.