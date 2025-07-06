Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyasına başvurular sürüyor. Başvuru için herhangi bir ön koşulun aranmadığı kampanya kapsamında, hak sahiplerine geri ödemesiz hibe, uzun vadeli kredi ve taşınma yardımı sunuluyor. Peki Yarısı Bizden Kampanyası kira desteği ne kadar? Yarısı Bizden kampanyası hibe, taşınma ve kredi desteği ne kadar? İşte, güncel detaylarıyla Yarısı Bizden Kampanyası hakkında bilinmesi gerekenler…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen "Yarısı Bizden" kampanyası, konutlarını yenilemek isteyen vatandaşlar için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında, depreme dayanıklı ve güvenli konutlara kavuşmak isteyen vatandaşların yenileme maliyetlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Bu kampanya, şehirlerimizin kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmayı ve vatandaşlarımızın daha güvenli ve yaşanabilir konutlarda ikamet etmesini sağlamayı hedefliyor. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası'na kimler başvurabilir, destek miktarları ne kadar, başvuru süreci nasıl işliyor? İşte, güncel detaylarıyla Yarısı Bizden Kampanyası hakkında bilinmesi gerekenler.
YARISI BİZDEN KAMPANYASI'NDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir. Hak sahipleri bazında herhangi bir kredi veya gelir notu aranmaz.
BİZDEN KAMPANYASINDA ÖN ŞARTLARI NELER?
Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemesi gerekiyor.
YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kampanyaya katılmak için e-Devlet başvurusu şartı aranmıyor. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.
KAMPANYA KAPSAMINDA EV SAHİBİ VE KİRACILARA KAÇ TL DESTEK VERİLİYOR?
Kampanya kapsamında her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Bu şekilde Bakanlığın her bir konut için sağladığı 1 milyon 875 bin TL’lik finansman desteğinden faydalanan vatandaşlar evlerini yüklenici firmalarla yeniden inşa ettirebiliyor. Hak sahibinin diğer her bir konutu için ise 1 milyon 750 bin TL kredi imkanı sunuluyor. İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor.
KENTSEL DÖNÜŞÜM YARISI BİZDEN KAMPANYASI GERİ ÖDEME PLANI NASIL?
İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.
İlk yıl faiz uygulanmayan kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlıyor ve 10 yıl vadeye yayılıyor. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.