2024 YAŞ kararları, TSK atama sonuçları, Yüksek Askeri Şura öncesi merak konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek YAŞ toplantısında, albayların terfi ve görev sürelerinin uzatılması işlemleri ile generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. YAŞ kararları, TSK'nın personel yapısını ve geleceğini şekillendiren önemli bir süreçtir. Bu kararlar, subay ve astsubayların görev yerlerindeki değişiklikler, rütbe yükselmeleri ve emeklilik durumları gibi konularda önemli bilgiler içerir. İşte 2024 kararları orgeneral, oramiral, subay, astsubay atamaları.

1 / 9 2024 YAŞ atama ve terfi kararları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli değişiklikler ve düzenlemeler getirecek. Bu kararların, askeri personelin kariyer planlaması ve ordunun stratejik ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi bekleniyor. Toplantı sonucunda alınacak kararlar, Cumhurbaşkanlığı onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Kimler terfi edecek, kimler emekli olacak?

2 / 9 2024 YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak YAŞ'ta albayların terfileri ile görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustos ayının ilk haftasında yapılması planlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak.

3 / 9 Şura çalışmalarının, her yıl olduğu gibi YAŞ üyelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaretlerinin ardından başlaması bekleniyor.

4 / 9 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak YAŞ toplantısına şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

5 / 9 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Şura üyesi olarak YAŞ toplantısında ilk kez yer alacak.

6 / 9 Deniz Kuvvetleri Komutanı kim olacak? Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak. Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayrataroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri devam ediyor.

7 / 9 Görev süresi bu yıl sona erecek olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Oramiral Tatlıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi durumunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor.

8 / 9 YAŞ atama listesi! Orgeneralliğe kimler terfi edecek? Yüksek Askeri Şura toplantısında orgeneral ve oramirallik için de atama yapılması bekleniyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor.