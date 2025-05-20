Yeni açıklama geldi, 600 bin kişiyi ilgilendiriyor! Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 4. toplantısı...

TÜRK-İŞ AÇIKLAMA YAPTI

TÜHİS Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, açıklamalarda bulundu.

Ramazan Ağar, toplantı ile ilgili olarak, "Ücretler konusunda hala bakanlıkla çalışma yaptıklarını, önümüzdeki hafta bununla ilgili yoğun bir çalışma yapacaklarını ve akabinde bize teklif vereceklerini söylediler. Bizi daha çok zorlamadan, makul ölçülerde, insanların da geçimlerini rahat sağlayacak bir ücret teklifi sunmalarını bekliyoruz." dedi.