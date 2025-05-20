Yeni açıklama geldi, 600 bin kişiyi ilgilendiriyor! Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 4. toplantısı...

Kamu işçilerinin yakından takip ettiği 2025 yılı toplu iş sözleşmesi sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. İşçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geldiği üçüncü toplantı, geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, ücret artışlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Tarafların ortak beklentisi, zam teklifinin önümüzdeki hafta netleşerek kamuoyuyla paylaşılması yönünde şekilleniyor. Milyonlarca kamu çalışanı, görüşmelerden çıkacak kararı heyecanla bekliyor.
Kamu işçilerine yönelik yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde hareketli günler yaşanıyor. İşçi ve işveren temsilcilerinin bir araya geldiği üçüncü toplantının ardından gözler, zam teklifine çevrildi. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamalarda, ücret artışı konusundaki çalışmaların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde devam ettiği bildirildi. Milyonlarca kamu işçisinin maaş beklentisini şekillendirecek teklifin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
Milyonlarca kamu işçisinin merakla beklediği toplu sözleşme sürecinde önemli bir eşik daha aşıldı. İşçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen üçüncü toplantının ardından açıklanan bilgiler, zam pazarlığında sona yaklaşıldığını gösterdi. Ücret artışlarına dair teklifin önümüzdeki hafta sunulması beklenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yürütülen teknik hazırlıkların devam ettiği aktarıldı. Kamu çalışanlarının mali haklarını belirleyecek olan teklif, taraflar için belirleyici olacak.
600 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç işlemeye devam ediyor. Toplantı, saat 14.00'te Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın ev sahipliğinde geçtiğimiz günlerde yapıldı.
Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde, kamu işverenini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri bir araya geldi.
TOPLANTI KONUSU
Daha önce sunulan 21 maddelik taslak teklifi masaya yatırıldı. Buna göre kamuda en düşük günlük ücretin 1.800 liraya yükseltilmesi talep ediliyor. Kıdem zammı ve refah payı da talepler arasında yer alıyor.
İŞVERENİN TEKLİF VERMESİ BEKLENİYOR
Görüşmede, işveren tarafının teklifini sunması bekleniyor. Bir sonraki toplantının tarihi de bu toplantıda netleşecek.
TÜRK-İŞ AÇIKLAMA YAPTI
TÜHİS Genel Merkezi'nde yapılan toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, açıklamalarda bulundu.
Ramazan Ağar, toplantı ile ilgili olarak, "Ücretler konusunda hala bakanlıkla çalışma yaptıklarını, önümüzdeki hafta bununla ilgili yoğun bir çalışma yapacaklarını ve akabinde bize teklif vereceklerini söylediler. Bizi daha çok zorlamadan, makul ölçülerde, insanların da geçimlerini rahat sağlayacak bir ücret teklifi sunmalarını bekliyoruz." dedi.
600 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR
Kara yolları, demir yolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.