EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEMELERİ NASIL?

Emlak Konut 2025 kampanyası, esnek ödeme modelleriyle dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında üç farklı ödeme modeli bulunuyor:

Peşinatsız Azalan Taksit Modeli: Bu modelde peşinat ödeme zorunluluğu bulunmaz, taksitler her ay azalır. 60 aya kadar vade imkânı ile %0,99 vade farkı uygulanır.

İlk 12 Ay Emlak Konut Tarafından Ödenen Model: İlk yıl boyunca taksitler Emlak Konut tarafından karşılanır. Aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar ödeme yapılabilir ve alıcılar toplamda %12 oranında kazanç elde eder.

Leasing Destekli Finansman Modeli: Emlak Katılım Bankası ile birlikte sunulan bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleri sunar. 120 aya kadar vade ve düşük faiz oranları ile ev sahibi olabilirsiniz.











