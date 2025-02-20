Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından müjdesi verilen orta gelirliye konut kampanyası açıklandı. Üç farklı ödeme modelinin sunulduğu projede başvuru tarihi ve şartlar, alıcıların merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. 19 Şubat Salı günü itibarıyla başlayan kampamyada son başvuru tarihi 23 Mart olacak. Peki, Emlak Konut GYO kampanyasına başvurular nasıl, nereden yapılır? İşte yeni Emlak Konut projesi başvuru ekranı 2025..
Emlak Konut projesi başvuru şartları ve tarihi 2025 son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Emlak Konut Kazançlı Yatırım Kampanyası 2025 projeleri, son başvuru tarihi ve taksit ödeme planı netlik kazandı. Peki, başvurular nereden, nasıl yapılacak?
EMLAK KONUT KAMPANYASI BAŞVURULARI BAŞLADI
Emlak Konut kampanyası başvuruları 19 Şubat Salı günü itibarıyla başladı. Son başvuru tarihi ise 23 Mart olarak açıklandı.
Emlak Konut'un internet sitesinden, çağrı merkezlerinden veya satış ofislerinden kampanya hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.
EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK 2025?
Türkiye'deki konut arzına yönelik aralıksız çalışmalarını sürdüren Emlak Konut yeni konut kampanyasını duyurdu. Kazançlı Yatırım Kampanyası'yla bir yıl taksit ödemeleri Emlak Konut'tan olmak üzere peşinatsız ve azalan taksitli olacak.
İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projeyi kapsayan kampanyada son başvuru tarihi 23 Mart olarak belirtildi.
Kampanya kapsamında 4500 ev satılacak.
Başvurular, Emlak Konut'un satış ofisleri üzerinden yapılabiliyor. Satış ofislerine giderek, peşinatsız veya uygun ödeme planıyla başvurunuzu gerçekleştirebilir, hayalinizdeki eve adım atabilirsiniz.
EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖDEMELERİ NASIL?
Emlak Konut 2025 kampanyası, esnek ödeme modelleriyle dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında üç farklı ödeme modeli bulunuyor:
Peşinatsız Azalan Taksit Modeli: Bu modelde peşinat ödeme zorunluluğu bulunmaz, taksitler her ay azalır. 60 aya kadar vade imkânı ile %0,99 vade farkı uygulanır.
İlk 12 Ay Emlak Konut Tarafından Ödenen Model: İlk yıl boyunca taksitler Emlak Konut tarafından karşılanır. Aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar ödeme yapılabilir ve alıcılar toplamda %12 oranında kazanç elde eder.
Leasing Destekli Finansman Modeli: Emlak Katılım Bankası ile birlikte sunulan bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleri sunar. 120 aya kadar vade ve düşük faiz oranları ile ev sahibi olabilirsiniz.